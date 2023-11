Cỗ máy 'kích like' gần một tỷ đồng

Hệ thống PhoneFarm này đang phục vụ việc tăng lượt xem nội dung, lượt xem phát trực tiếp (livestream) cũng như lượt thích, bình luận và chạy các chiến dịch quảng cáo, seeding (tạo nội dung tranh luận) trên mạng xã hội. Anh cho biết, chi phí vận hành căn phòng này mỗi tháng vào khoảng 25 triệu đồng, chủ yếu là tiền điện và kết nối Internet. "Mỗi tháng thu nhập từ hệ thống PhoneFarm này khoảng 40-45 triệu đồng", anh Hùng tiết lộ.



Các dịch vụ tăng lượt like nhiều lần bị các nền tảng như Facebook siết chặt vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, trong khi YouTube, TikTok cũng cấm sử dụng bot để tăng lượt xem và bình luận. Dù vậy, vấn đề vẫn tồn tại và chưa được xử lý triệt để do các chương trình phần mềm cũng liên tục được cập nhật để qua mặt máy quét. Nội dung được "kích like" bằng PhoneFarm có thể được nhận biết nếu tài khoản và post không có gì nổi bật nhưng lại được tương tác cao bất thường, hay một bình luận lặp lại bởi nhiều tài khoản khác nhau. Ngoài ra, khi bấm vào các tài khoản này, hầu như không có nội dung nào được chia sẻ trên đó.