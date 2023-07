Chiếc hộp phía sau dịch vụ triệu view, nghìn like trên Facebook, TikTok

PhoneFarm, kết hợp hàng chục điện thoại với nhau, là công cụ đứng sau dịch vụ tăng lượt xem và tương tác trên Facebook, TikTok tại Việt Nam.

"Với hộp PhoneFarm này, người dùng có thể 'làm đẹp' bài đăng trên YouTube, TikTok, Facebook hay mạng xã hội bất kỳ chi phí rẻ hơn so với mua quảng cáo trên nền tảng", Quang Vũ, chuyên kinh doanh PhoneFarm ở Đồng Nai, cho biết.

Một hộp PhoneFarm gồm 22 điện thoại được xếp bên trong. Ảnh: Quang Vũ

PhoneFarm là thiết bị không quá xa lạ, đã xuất hiện nhiều ở Trung Quốc từ 2018 với mục đích tăng tương tác mạng xã hội. Tuy nhiên trước đây, "trang trại" điện thoại chứa hàng trăm smartphone và thao tác thủ công. Còn hiện nay, mọi thứ được thu gọn và dễ điều khiển hơn.

Các hộp PhoneFarm thế hệ mới như của Quang Vũ có thiết kế nhỏ gọn, không cần đặt lên giàn như trước. Chúng chỉ tương đương lò vi sóng, bên trong chứa 15-20 smartphone, số lượng tăng lên tùy yêu cầu lắp đặt. Những điện thoại này được tách màn hình và pin, chỉ còn bo mạch, bất kể thiết bị mới hoặc cũ miễn là hoạt động được. Điều này giúp hạn chế tình trạng cháy nổ do pin, cũng như tiêu tốn năng lượng do hoạt động của màn hình.

Các bo mạch điện thoại được kết nối với một mạch chủ thông qua USB-C hoặc micro-USB nếu là máy cũ, với vai trò vừa cấp nguồn vừa kết nối dữ liệu. Trên mỗi chân cắm có đèn LED báo kết nối thành công hay thất bại. Toàn bộ sẽ được nối với máy tính và điều khiển bằng phần mềm riêng.

Sau khi tạo tài khoản Facebook, TikTok, Instagram... tự động cho điện thoại, phần mềm sẽ kích hoạt số điện thoại cần sử dụng cho chiến dịch, tăng view cho video, "thả" reaction cho nội dung mạng xã hội, bình luận ngẫu nhiên dựa trên các câu soạn sẵn, hay thậm chí seeding - thuật ngữ nói đến hoạt động trò chuyện và để lại bình luận ảo có chủ ý trong bài viết nhằm tạo hiệu ứng, lôi kéo sự quan tâm hoặc gây tranh cãi.

"Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên một smartphone ảo duy nhất hiển thị trên màn hình máy tính, tất cả sẽ 'nhận lệnh' tương tự", Quang Vũ nói. "Đây chính là loại thiết bị đứng sau dịch vụ tạo tương tác 'thật' đang được rao trên mạng".

Một hộp PhoneFarm chứa 20 smartphone có giá khoảng 15 triệu đồng nếu dùng bo mạch điện thoại cũ và cấu hình thấp. Giá bán sẽ tăng lên nếu dùng bo mạch mới và điện thoại mới hơn, cao nhất 70 triệu đồng cho mẫu dùng máy cao cấp. "Khách hàng thường mua box tầm 30 triệu đồng, hầu hết từ hai box để phục vụ nhu cầu riêng", Quang Vũ cho biết. "Mỗi tuần, tôi có thể bán được 5-10 máy".

Một hệ thống PhoneFarm vận hành hoàn chỉnh, được điều khiển qua phần mềm chạy trên máy tính. Ảnh: Quang Vũ

Trần Kiên hiện sử dụng 5 hộp PhoneFarm phục vụ cho mua bán lượt xem video và tương tác trên mạng xã hội. Người này cung cấp bảng giá, trong đó mỗi 1.000 lượt view TikTok là 500 đồng, view YouTube cao hơn với 800-1.000 đồng, 1.800 đồng cho 100 lượt reaction Facebook, 60.000 đồng cho 1.000 lượt theo dõi tài khoản cá nhân.

"Không như trước đây, các chỉ số ảo và bị Facebook, TikTok 'quét', mọi tương tác giờ đều là thật", anh Kiên nói. Dịch vụ thường được những người bán hàng online, người nổi tiếng tìm đến để "làm đẹp" trang cá nhân, fanpage. "Vẫn còn nhiều người xem trọng lượt view, lượt like. Một người đăng bài nào cũng có cả nghìn like, nhìn vào sẽ tạo cảm giác tin tưởng, thu hút hơn so với Facebook chỉ có vài chục tương tác", anh nói.

Người này từ chối nói về doanh thu, nhưng cho biết chỉ 2-3 tháng đã có thể thu hồi vốn mua box.

Trên mạng xã hội, PhoneFarm thu hút sự chú ý lớn. Nhiều hội nhóm Facebook trong lĩnh vực này có hơn 200.000 thành viên, với hơn 50 bài viết mỗi ngày. Đa số chủ đề liên quan đến mua bán, kinh nghiệm cài đặt và vận hành box.

Theo Việt Anh, người từng kinh doanh PhoneFarm tại TP HCM, hầu hết máy này đều nhập bo mạch chủ và bo mạch điện thoại từ Trung Quốc, hoặc thu mua máy cũ từ cửa hàng kinh doanh thiết bị di động. Chúng sau đó được tập hợp và phân loại, vệ sinh, lắp ráp vào box.

"Chi phí để tạo mỗi box khoảng 5-7 triệu đồng hoặc thấp hơn nếu đã có sẵn điện thoại", Việt Anh cho hay. "Dù vậy, các thiết bị giá rẻ thường gặp lỗi vặt như mất kết nối khi sử dụng, hay hỏng vặt và nhiều vấn đề phiền phức khác".

Nhận biết lượt like bằng PhoneFarm

Anh Quân, người làm trong lĩnh vực marketing online, cho biết có thể dễ dàng nhận biết nội dung được tương tác tự động bằng PhoneFarm nếu nó có lượng tương tác cao bất thường dù không có gì nổi bật, hay một bình luận lặp lại bởi nhiều tài khoản khác nhau. Ngoài ra, khi bấm vào các tài khoản này, không có nội dung nào được chia sẻ trên đó.

Theo anh Quân, sử dụng PhoneFarm để tương tác chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. "Chúng có thể bị các nền tảng quét và loại bỏ bất cứ lúc nào, còn tài khoản sử dụng dịch vụ có nguy cơ bị khóa do gian lận", người này cho biết.

Dịch vụ like ảo, view ảo nhiều lần bị Facebook siết trên nền tảng vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và có thể bị khóa tài khoản. Trong khi đó, điều khoản của các nền tảng như YouTube, TikTok cũng cấm sử dụng bot để tăng lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, tương tự Facebook, vấn đề vẫn tồn tại và chưa được xử lý triệt để do các chương trình phần mềm cũng liên tục được cập nhật để qua mặt máy quét.

Bảo Lâm