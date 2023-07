Một số hộp PhoneFarm hoàn chỉnh bán ra thị trường. "Vẫn còn nhiều người xem trọng lượt view, lượt like", Trần Kiên, hiện sử dụng 5 box PhoneFarm để chạy các dịch vụ "làm đẹp" tài khoản trên mạng xã hội, nói. Người này từ chối nói về doanh thu, nhưng cho biết chỉ 2-3 tháng đã có thể thu hồi vốn mua box.

Anh Quân, chuyên gia trong lĩnh vực marketing online, khuyến cáo: "Dịch vụ PhoneFarm có thể bị các nền tảng quét và loại bỏ bất cứ lúc nào, còn tài khoản sử dụng dịch vụ này có nguy cơ bị khóa do gian lận". Dịch vụ like ảo, view ảo nhiều lần bị Facebook siết vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Trong khi đó, điều khoản của các nền tảng như YouTube, TikTok cũng cấm sử dụng bot để tăng lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tồn tại và chưa được xử lý triệt để do các chương trình phần mềm cũng liên tục được cập nhật để qua mặt máy quét.