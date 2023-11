Cô gái 'vịt hóa thiên nga' nhờ giảm cân

TP HCMTừng cắt hoàn toàn tinh bột, móc họng sau ăn khiến cơ thể suy nhược, rụng tóc từng mảng, Quỳnh Anh chọn tập gym để thay đổi ngoại hình và khỏe mạnh hơn.

Những ngày cuối năm, công việc của Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 26 tuổi, trở nên bận rộn. Là nhân viên truyền thông, cô phải sắp xếp và chuẩn bị nhiều lịch trình cho sự kiện tổng kết nên gần như ở công ty cả ngày. Thời gian rảnh duy nhất trong ngày là vào sáng sớm, cô dành cho tập luyện. Nhìn nữ nhân viên ba vòng săn chắc, không ai nghĩ cô từng là nạn nhân của việc chế nhạo ngoại hình.

Trước khi giảm cân, Quỳnh Anh nặng 75 kg, cao 1,58 m, "trung thành" với phong cách áo phông, quần vải hoặc quần áo tối màu. Lên đại học, cô gái 18 tuổi bắt đầu nhận thức được mình khác biệt. Cân nặng quá khổ khiến Quỳnh Anh tự ti, hoạt động khó khăn, vận động chậm. Cô hay chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, ù lì, quần áo mặc tới 3-4 XL.

"Chỉ cần một ánh nhìn, tôi lại nghĩ họ đang nói xấu mình", Anh nói.

Quỳnh Anh từng nặng 75 kg và là nạn nhân của chế nhạo ngoại hình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2020, cô lên mạng tìm hiểu bài tập cardio, chạy bộ để đốt mỡ kết hợp ăn kiêng. Mỗi ngày, nữ nhân viên tập khoảng một tiếng, cố gắng toát nhiều mồ hôi để giảm mỡ nhanh hơn. "Lúc nào cũng nghĩ đến giảm cân, phải giảm nhiều cân trong thời gian ngắn nhất", Quỳnh Anh nói. Song do thiếu kiến thức, cô cắt bỏ tinh bột, đường, chỉ ăn rau và hoa quả. Nhiều lần lỡ ăn no, cô móc họng để nôn thức ăn ra, "nghĩ không vào dạ dày thì không béo".

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhịn ăn là điều 99% người muốn giảm cân nghĩ đến đầu tiên. Đây là cách cắt giảm calo dễ nhận thấy nhất và cũng đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhịn ăn không đúng cách sẽ gây nguy hại khôn lường, ảnh hưởng sức khỏe.

Trong ba tháng, Quỳnh Anh xuống 20 kg, song cô luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, rụng tóc từng mảng, "chỉ cần vuốt nhẹ là được cả nắm tóc". Giảm cân cực đoan còn khiến cô bị mất ngủ, da sạm.

Quỳnh Anh duy trì 54-55 kg trong hai năm. Sau đó, cô đi du học, tăng vọt lên 67 kg trong ba tháng. Cô tặc lưỡi nghĩ do giảm cân không khoa học nên tăng là điều dễ hiểu. Ở nước ngoài một mình, Quỳnh Anh stress nên ăn nhiều, không tập luyện. Chưa kể, so với người phương Tây, vóc dáng của cô là mức trung bình.

Đầu năm 2023, cô trở về Việt Nam, giật mình khi nhìn thấy cơ thể "sồ sề, ù lì" so với mọi người, quần áo không còn mặc vừa. Cô quyết định mua gói tập gym kèm huấn luyện viên (PT) theo sát để giảm cân đúng cách hơn.

"Bỏ số tiền lớn, tập luyện và lấy lại vóc dáng là quyết định đúng đắn nhất lúc đấy", cô nói.

Hình ảnh Quỳnh Anh sau khi giảm 20 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Trần Khương Thành, Trung tâm thể hình Solid Fitness, cũng là huấn luyện viên cá nhân của Quỳnh Anh, cho biết do tính chất công việc nên cô chỉ tập được khung giờ 5h30-6h. Chưa kể, cô từng áp dụng nhiều phương pháp tiêu cực nên bị mất niềm tin vào việc giảm cân, dễ bỏ cuộc. Do đó, anh Thành lên kế hoạch tập luyện đơn giản và không mất nhiều thời gian, đặc biệt không rời xa bữa ăn gia đình do Quỳnh Anh vẫn ăn chung với mọi người.

Trong giai đoạn một, cô được hướng dẫn bài tập đơn giản ở phòng tập kết hợp đi bộ ở chỗ làm để cơ thể không bị ì ạch. Tiếp đó, huấn luyện viên tăng cường độ và bài tập ở mức cao hơn nhằm siết mỡ. Các bài tập ưu tiên là nâng tạ, cardio, squat, hít đất, chạy bộ...

"Kết quả của Quỳnh Anh có thể không đến nhanh bằng học viên khác nhưng phải duy trì đều đặn", anh nói.

Về dinh dưỡng, Quỳnh Anh ăn đa dạng, đủ lượng đạm từ thịt, trứng và hạn chế chất béo, mỡ. Khi thèm ăn, cô tiêu thụ thêm sữa chua, trái cây, nước dừa. Từ người thích ăn vặt, Quỳnh Anh dần thay đổi. Cô tự chuẩn bị đồ ăn khi đi làm, uống nhiều nước, bổ sung đầy đủ protein, vitamin, phù hợp với mức độ hoạt động trong ngày.

Sau 4 tháng kiên trì, cô giảm 10 kg, duy trì mức cân 52-53 kg. Hiện, Quỳnh Anh tiếp tục tập ba buổi một tuần, ăn uống không quá khắc nghiệt, chỉ giảm muối cũng như gia vị khác để cơ thể khỏe mạnh.

"Sau khi giảm cân, mình nhận ra nó cũng không quá khó. Chỉ cần bạn đủ quyết tâm, biết yêu thương bản thân thôi", cô chia sẻ.

Sau khi giảm cân, Quỳnh Anh tự tin mặc trang phục bó sát, khoe vòng eo nhỏ gọn của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thùy An