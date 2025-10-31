Cô gái Việt đưa cà phê phin chinh phục người New York

Giữa New York chỉ toàn Americano, latte, quán cà phê phin Việt với hương vị mạnh mẽ khiến người Mỹ phải xếp hàng chờ mua.

Dưới những tòa nhà cao tầng ở New York, một quầy cà phê nhỏ bằng gỗ - giống những xe đẩy cà phê trên đường Việt Nam nhưng đẹp hơn - sáng màu bật lên giữa đám đông. Trên bàn, chiếc phin kim loại cỡ lớn được đặt ở vị trí nổi bật, khiến những người đi qua thích thú nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống.

Cô gái đứng quầy, tỉ mẩn pha từng ly cà phê là Nguyễn Như Thảo, 28 tuổi, người gốc Quảng Trị, đồng sáng lập First Phin First.

First Phin First hoạt động theo mô hình cà phê di động, mở cửa từ tháng 6 do Thảo và bạn trai Chad lập nên với mong muốn đưa văn hóa cà phê Việt đến Mỹ. Thỉnh thoảng, họ sẽ mở một quầy pop-up (kiểu cửa hàng không cố định) với chiếc xe cà phê bằng gỗ trên đường phố New York.

Quầy cà phê của Thảo và Chad trước một cửa hàng burger ở New York. Ảnh: NVCC

Công việc chính của họ là phục vụ quầy cà phê tại các sự kiện trong thành phố. Gần đây, Thảo tiết lộ First Phin First đã được chọn để phục vụ trong sự kiện của Netflix và sàn giao dịch trực tuyến Robinhood sắp tới.

Thảo sang Mỹ năm 2013, ban đầu sống ở California - nơi có cộng đồng người Việt lớn nên việc kiếm quán cà phê kiểu Việt không khó. Từ khi chuyển đến New York ba năm trước, Thảo luôn đau đầu khi cần tìm một quán cà phê Việt với hạt robusta và pha bằng phin. Ở đây, người dân thích sử dụng hạt arabica, pha kiểu Americano hoặc latte, hương vị nhẹ nhàng trong những chiếc cốc to bự.

"Cà phê phin Việt rõ ràng khác biệt, nhỏ nhưng mạnh mẽ", cô nói, cho biết bắt đầu nghĩ về ý tưởng mở một quán cà phê nhỏ.

Thảo nói ban đầu không mê cà phê nhưng trong một mùa hè khi về Việt Nam nghỉ, cô đã vô tình "rơi" vào tình yêu với cà phê sữa. Mỗi sáng thức dậy, Thảo cần có một cốc cà phê để tỉnh táo và đó cũng là lý do cho cái tên "First Phin First" - lấy cảm hứng từ câu nói "First things first" của người Mỹ và chơi chữ với "Phin" cà phê, ý chỉ việc quan trọng nhất mỗi sáng là uống cà phê.

Đầu năm 2024, Chad mất việc sau đợt cắt giảm nhân sự và họ nghiêm túc đi đến quyết định bán cà phê Việt. Ban đầu, họ tổ chức một số buổi trải nghiệm cà phê cho bạn bè với mục tiêu tìm ra loại hạt phù hợp và căn chỉnh lại công thức theo khẩu vị người Mỹ. Tới tháng 6 năm nay, họ mở quầy pop-up đầu tiên trước cửa tiệm burger ở New York. Theo Thảo, có thể do khả năng marketing của Chad trên TikTok, quầy pop-up đông ngoài mong đợi.

Họ bán được hàng trăm cốc và ông chủ tiệm burger cho mượn mặt tiền cũng nói đó là ngày bán hàng hiệu quả nhất từ trước đến nay. Khách tò mò đến vì cà phê rồi tiện ghé mua burger ăn khiến đôi bên đều hài lòng.

Thảo và bạn trai đứng quầy trong một sự kiện ở New York. Ảnh: NVCC

Thảo cho biết người Mỹ tỏ ra thích thú với dụng cụ pha kiểu Việt và hương vị do cà phê sữa đem lại. Cô nói đa phần người Mỹ thường khen kiểu khách sáo dù không thích thật. Tuy nhiên, nhiều khách đã chủ động nhắn tin cho cô và hỏi về buổi pop-up kế tiếp nên có lẽ, cà phê sữa đã phần nào chiếm được cảm tình của họ.

Một trong những video "viral" nhất trên TikTok của "First Phin First" ghi lại biểu cảm choáng váng của một vị khách nước ngoài sau khi thử cà phê, đạt tới hơn hai triệu lượt xem. Trong video, vị khách đã thốt lên: "Trời đất ơi, thứ này thật tuyệt, vị ngọt và đắng hòa quyện cùng lúc", đồng thời nhận xét về vị chocolate thơm phức từ cốc cà phê. Trong video khác đạt hơn 1,5 triệu lượt xem, một khách nữ xúc động gần như phát khóc khi thử ly cà phê sữa lần đầu.

Quầy cà phê của Thảo trông như một chiếc xe gỗ nhỏ, vừa đủ để đặt vài máy xay, bình sữa và những chiếc phin to nhập từ Việt Nam. Khi làm sự kiện, cô thường dựng bàn, bày vài chiếc ghế nhựa đỏ - thứ khiến người qua đường tò mò. Thực đơn cơ bản là những loại cà phê đậm chất Việt như bạc xỉu, cà phê cốt dừa, cà phê sữa nhưng chắc chắn không có cà phê đen.

Cô kể từng có khách nghĩ "đen đá" cũng chỉ cỡ Americano nên yêu cầu làm riêng. Sau ngụm đầu tiên, người này đã thấy choáng váng và yêu cầu cho thêm nhiều sữa.

Do Thảo vẫn đi làm công việc cố định, First Phin First không tổ chức nhiều pop-up. Từ tháng 6 đến nay, First Phin First mới chỉ làm khoảng bốn pop-up độc lập nhưng mỗi buổi đều đông nghẹt khách. Có lần, dòng người xếp hàng dài sang tận bên kia đường chỉ để thử thứ đồ uống "nhỏ mà mạnh" đến từ Việt Nam. Mỗi cốc cà phê thơm, đậm, được pha bằng hạt fine robusta nhập từ Đắk Lắk có giá chỉ 6 USD, rẻ hơn 1-2 USD so với Americano bán ở các hàng cà phê khác.

Theo Thảo, sức hút từ các pop-up giúp họ được nhiều khách hàng chú ý. Hiện tại, mỗi tuần, họ có hai lịch làm sự kiện do các công ty, cá nhân thuê, trả tiền theo đầu người. Buổi làm việc căng nhất của họ là phải phục vụ cà phê cho hơn 200 khách. Ngoài ra, một số khách hàng đã đặt lịch tới tận năm sau.

"Chúng tôi chủ yếu kiếm tiền từ các sự kiện, những pop-up hầu như không lời mấy, có lần còn miễn phí hết cà phê", Thảo nói, cho biết muốn giới thiệu cà phê Việt và tạo ra cộng đồng khách trung thành.

Giữa New York - nơi mọi thứ vận hành ở tốc độ cao - chiếc phin cà phê chậm rãi có vẻ lạc nhịp. Tuy nhiên, sự khác biệt ấy đã giúp họ nhận được nhiều chú ý. Cô gái 28 tuổi chia sẻ mô hình bán đồ uống trong các sự kiện ở New York có tính cạnh tranh rất cao. Nếu không đủ khác biệt, họ sẽ bị thải loại nhanh chóng. Dù vậy, chiếc phin cà phê Việt có lẽ đã đem đến thành công bước đầu cho cả hai.

Thảo chưa bao giờ học bài bản về cà phê nhưng tình yêu với văn hóa cà phê Việt của cô cũng không thua kém người nào. Cô cũng muốn nghỉ công việc hiện tại để tập trung mở một quán nhỏ nhưng mọi thứ khá phức tạp, cần tính toán thêm.

Nếu mở quán, Thảo nghĩ sẽ phải sử dụng máy pha cà phê vì tốc độ pha phin không đủ để đáp ứng nhu cầu khách. Tuy nhiên, quán sẽ sử dụng 100% robusta Việt Nam để lan tỏa văn hóa cà phê Việt và những chiếc phin sẽ luôn ở đó để dành cho người muốn trải nghiệm.

Giữa những ly latte, Americano quen thuộc trên đường phố New York, ly cà phê sữa đặc của Thảo mang theo "chất riêng" của người Việt. Câu chuyện của Thảo là một lát cắt nhỏ trong dòng chảy văn hóa Việt nơi xứ người - nơi một ly cà phê phin lại đủ khiến nhiều người dừng lại giữa thành phố vội vã.

Khách Mỹ thử cà phê phin Việt ở New York Khách Mỹ thử cà phê phin ở New York. Video: First Phin First

Tú Nguyễn