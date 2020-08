Cô giáo tiếng Anh thi Hoa hậu Việt Nam

Vương Diệu Linh sinh năm 1999, có điểm IELTS 7.0 và đang dạy tại một trung tâm Anh ngữ Hà Nội.

Diệu Linh - sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam - là một trong những thí sinh có trình độ ngoại ngữ ấn tượng tại cuộc thi năm nay. Ngoài giờ học, người đẹp vừa giảng dạy, vừa làm trợ giảng, hỗ trợ giáo viên nước ngoài tổ chức các hoạt động trong lớp học tại trung tâm. Cô cho biết gặp gỡ các giáo viên bản ngữ thường xuyên tạo cơ hội khám phá nền văn hóa của nhiều nước.

Cô còn kết hợp một lò luyện thi IELTS thực hiện loạt video hướng dẫn tự học tiếng Anh tại nhà. Những chương trình của cô được khán giả chia sẻ nhiều vì lối phát âm chuẩn, phong cách dẫn dắt lưu loát, tự nhiên.

Trợ giảng tiếng Anh thi Hoa hậu Việt Nam Diệu Linh giới thiệu phong tục ngày Tết Việt Nam bằng tiếng Anh. Video: Youtube.

Từ nhỏ, Diệu Linh có đam mê nghệ thuật, nhất là hội họa. Trên trang cá nhân, những bức tranh người đẹp vẽ thường được bạn bè khen. Thí sinh có năng khiếu thiết kế thời trang và nhảy hiện đại. Năm 2019, cô đoạt giải thưởng "Nhà thiết kế trẻ" với học bổng 70 triệu đồng trong một cuộc thi ở thủ đô. Nhờ lợi thế chiều cao, cô còn là người mẫu tự do.

Diệu Linh cao 1,75 m, số đo 83-63-93 cm. Ảnh: Facebook.

Trên kênh Youtube cá nhân, Diệu Linh thường đăng video hướng dẫn tái chế đồ cũ hoặc sáng tạo các phụ kiện hand-made. Người đẹp muốn mình trở thành một hình mẫu 9x năng động, đam mê sáng tạo. Đến với cuộc thi hoa hậu, cô cố gắng tập luyện để cải thiện vóc dáng và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến hoãn đến cuối năm do Covid-19. Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh học giỏi như Hoa khôi Ngoại thương Hà My, Phù Bảo Nghi, Doãn Hải My, Phạm Thị Hà Thi...