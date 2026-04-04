Cô gái giảm 15 kg để tìm lại 'đặc quyền công chúa'

Khi Thanh Hiền loay hoay dắt chiếc xe máy trên con phố tại Hà Nội, một người lạ mặt nhanh chóng bước tới giúp đỡ.

Cô gái 20 tuổi mỉm cười đón nhận sự nhiệt tình này và gọi đây là "đặc quyền công chúa", một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong quá khứ. Cách đây chưa lâu, khi mức cân nặng xấp xỉ 70 kg, Hiền gần như vô hình trong các giao tiếp xã hội và bị gắn nhãn là người to khỏe, có thể tự làm mọi việc.

Hình ảnh hiện tại của Thanh Hiền với ba vòng 88 – 62 – 90. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những bức ảnh mới nhất Hiền đăng tải trên mạng xã hội trong chiếc váy ôm sát khoe vòng eo 62 cm khiến nhiều người quen lướt qua phải ngỡ ngàng. Sự hoài nghi về việc chỉnh sửa ảnh chỉ chấm dứt khi cô công khai tấm hình cũ của chính mình với gương mặt tròn trịa và thân hình nặng nề, Hiền kể hôm 3/4.

Trước đây, ở mức 65 kg, sức khỏe của Hiền liên tục báo động. Việc di chuyển lên tầng hai cũng khiến cô thở dốc, kèm theo những cơn chóng mặt khi thay đổi tư thế. Ký ức tồi tệ nhất diễn ra tại một bữa cỗ gia đình khi một người họ hàng công khai khuyên cô "nên ăn ít lại vì quá béo". Cảm giác xấu hổ và áp lực từ những ánh nhìn ái ngại tại các cửa hàng quần áo đẩy Hiền vào trạng thái buồn chán, tự ti, không muốn gặp ai.

Sự nôn nóng muốn thoát khỏi thân hình đồ sộ khiến cô gái trẻ rơi vào cái bẫy quen thuộc là giảm cân cực đoan. Hiền nhịn ăn đến kiệt sức, chỉ tiêu thụ rau xanh kết hợp tập luyện cường độ cao mỗi ngày. Hậu quả là những buổi sáng thức dậy, cô chỉ biết nằm khóc vì cơ thể không còn chút năng lượng.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhịn ăn là điều 99% người muốn giảm cân nghĩ đến đầu tiên. Đây là cách cắt giảm calo dễ nhận thấy nhất và cũng đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhịn ăn không đúng cách sẽ gây nguy hại khôn lường, ảnh hưởng sức khỏe.

Khi nhịn ăn, cơ thể bị thiếu hụt lượng dinh dưỡng đáng kể, quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng cũng bị chậm lại, dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng khả năng giảm mỡ. Nhịn ăn liên tục với tần suất dày có thể dẫn đến chứng cuồng ăn hoặc biếng ăn. Ngoài ra, việc này dẫn đến giảm trí nhớ, ảnh hưởng khả năng sinh sản, trào ngược dạ dày, làm hệ miễn dịch suy yếu.

Đến khi nhìn cơ thể khổng lồ trong gương, Hiền tự nhủ: "Chỉ mình có thể thay đổi cuộc đời mình thôi, không ai có thể giúp cả".

Bước ngoặt đến khi Hiền tiếp cận được những kiến thức khoa học về chuyển hóa cơ thể. Cô nhận ra giảm cân không phải là "hành xác" mà là hiểu cơ chế vận hành của chính mình. Thay vì nhịn đói, cô chuyển sang phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 kết hợp thâm hụt calo.

"Đây là hai phương pháp phổ biến và nhiều người thành công nên em rất hy vọng mình cũng có thể tìm được hình ảnh đẹp nhất của mình", Hiền nói.

Quy tắc giảm cân là thâm hụt calo, tức lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn hoặc bằng lượng calo tiêu thụ. Calo nạp vào cơ thể (calo in) một ngày gồm thức ăn, đồ uống. Calo tiêu thụ (calo out) là quá trình trao đổi chất, các hoạt động thông thường (kể cả hít thở hoặc ngủ) và việc tập thể dục.

Thời gian đầu, Hiền lao vào giảm cân bằng sự chi li cực đoan. Cô sắm cân tiểu ly, tra cứu và cân đo từng gram thực phẩm nạp vào. Có những ngày, cô chỉ ăn rau xanh suốt 8 tiếng, cắt bỏ hoàn toàn trái cây và tinh bột vì nỗi sợ tăng cân.

"Lúc đó cơ thể tôi kiệt quệ, uể oải đến mức chỉ biết nằm khóc vì bất lực", Hiền nhớ lại. Cô nhận ra việc ép cân quá đà khiến cơ thể không đủ năng lượng cho các chức năng cơ bản như hô hấp, tuần hoàn, nói gì đến việc học tập hay vận động.

Hình ảnh hiện tại của Thanh Hiền, sau khi giảm 15 kg trong 7 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau đó, Hiền bắt đầu cắt giảm tinh bột trắng nhưng tinh bột tốt vẫn được duy trì để nuôi dưỡng não bộ. Thực đơn mới ưu tiên protein nạc từ thịt, trứng, chất xơ từ rau củ, chế biến bằng cách hấp luộc. Cô loại bỏ mỡ động vật, nước ngọt và thức ăn nhanh, đồng thời tách biệt việc ăn hoa quả khỏi các bữa chính.

Điểm mấu chốt trong thành công của Hiền là việc loại bỏ tâm lý tự trừng phạt. Cô cho phép bản thân thưởng thức một ly trà sữa size nhỏ khi thèm, không nhịn ăn bù hay tập luyện quá sức vào ngày hôm sau. Về vận động, cô duy trì 4 buổi tập tại nhà mỗi tuần, kết hợp bài tập tim mạch đốt mỡ và kháng lực tăng cơ để cơ thể săn chắc.

Sau 7 tháng kiên trì, Hiền giảm thành công 15 kg, chạm mốc 48 kg trước khi chủ động tăng lên 50 kg để duy trì sự khỏe khoắn. Những vết rạn da kéo dài từ đùi xuống bắp chân từng khiến cô lo lắng nay được nhìn nhận như những chiến tích của sự nỗ lực.

Hành trình của Thanh Hiền không chỉ dừng lại ở việc thay đổi một con số trên bàn cân. Bằng việc chia sẻ các công thức bữa ăn đơn giản lên mạng xã hội, cô truyền đi thông điệp về một lối sống lành mạnh, nơi việc kiểm soát cân nặng đi liền với mục tiêu phòng tránh các bệnh lý như tiểu đường hay mỡ máu.

"Quan trọng hơn, việc chiến thắng những giới hạn của bản thân giúp tôi có sự tự tin để đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống", Hiền tâm sự.

Diệu Tâm - Thùy An