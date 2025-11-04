Cổ đông lớn phản đối gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Musk

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy cho biết sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất mới nhất của hội đồng quản trị Tesla về gói thù lao cho CEO Elon Musk.

"Chúng tôi đánh giá cao giá trị mà tầm nhìn ông Musk mang lại cho công ty. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về quy mô phần thưởng, việc cổ phiếu bị pha loãng và thiếu biện pháp nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt", Norges Bank Investment Management (NBIM) giải thích ngày 4/11.

Hãng xe điện tổ chức phiên họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ngày 6/11. Tại đây, các cổ đông sẽ bỏ phiếu về gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD cho CEO.

NBIM hiện là cổ đông lớn thứ 7 của Tesla, nắm 1,12% cổ phần giá trị 17 tỷ USD. Trước đó, họ cũng bỏ phiếu phản đối một gói thù lao khác của Musk, khiến ông phản ứng bằng cách từ chối lời mời dự một hội nghị ở Oslo.

Quỹ đầu tư này cho biết sẽ phản đối bầu lại 2 trong 3 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Tesla là Kathleen Wilson-Thompson và Ira Ehrenpreis, những người làm việc lâu năm với Musk. Quỹ này cũng bác bỏ một gói thưởng cổ phiếu khác của Tesla cho toàn bộ nhân viên. Gói này có thể được HĐQT tận dụng để thưởng cho Musk.

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Đến nay, NBIM là cổ đông lớn nhất của Tesla phản đối đề xuất này. Hôm 3/11, Baron Capital - một cổ đông lớn khác - lại cho biết họ đồng ý. Các nhà đầu tư tổ chức lớn nhất của Tesla, gồm BlackRock, Vanguard và State Street đều chưa bày tỏ quan điểm.

Cách đây hai tháng, HĐQT Tesla đề xuất trao cho Musk gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, ông có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới. Việc này đồng nghĩa vốn hóa của họ sẽ phải tăng gần 8 lần hiện nay. Khi đó, 12% cổ phần của Musk có giá 1.030 tỷ USD.

HĐQT Tesla gần đây luôn thúc giục các cổ đông đồng ý đề xuất này. Tuần trước, trong thư gửi cổ đông, Chủ tịch Tesla Robyn Denholm cảnh báo Elon Musk có thể rời đi nếu đề xuất gói thù lao mới không được chấp thuận.

Denholm cho biết gói thù lao được thiết kế để giữ chân và tạo động lực cho Elon Musk tiếp tục dẫn dắt hãng xe điện thêm ít nhất 7,5 năm. Bà khẳng định sự lãnh đạo của CEO Musk là "cần thiết" với thành công của Tesla.

HĐQT của hãng xe điện Mỹ thường xuyên bị chỉ trích là không hành động vì lợi ích của cổ đông. Các chuyên gia quản trị và nhóm hoạt động luôn ngờ vực về sự độc lập và khả năng giám sát của họ trước tầm ảnh hưởng của Musk.

Hà Thu (theo Reuters)