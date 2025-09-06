Musk có thể nhận 1.000 tỷ USD từ Tesla

HĐQT Tesla vừa đề xuất trao cho CEO Elon Musk gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD - lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Theo kế hoạch, Musk có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới. Việc này đồng nghĩa vốn hóa của họ sẽ phải tăng gần 8 lần hiện nay. Khi đó, 12% cổ phần của Musk sẽ có giá 1.030 tỷ USD.

Tỷ phú từng cho biết robot hình người Optimus của hãng có thể sẽ đóng góp 80% giá trị cho Tesla. Ông dự báo thị giá của công ty này lên 25.000 tỷ USD nhờ Optimus.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Đề xuất này đang được một hội đồng đặc biệt gồm các thành viên độc lập trong HĐQT xem xét. Các cổ đông sẽ bỏ phiếu vào tháng 11.

Việc này cho thấy sự tự tin của HĐQT vào khả năng lèo lái công ty theo định hướng mới của Musk. Tesla đang để mất lợi thế vào tay các đối thủ Trung Quốc ở các thị trường xe điện chính.

Dù vậy, nếu được nhận sổ cổ phiếu này như kế hoạch, quyền bỏ phiếu của Musk sẽ tăng đáng kể. Việc này sẽ càng làm trầm trọng thêm cuộc tranh cãi về quản trị và khả năng chọn người kế nhiệm tại Tesla.

Hãng xe điện nhấn mạnh Musk sẽ tiếp tục không nhận lương, thưởng bằng tiền mặt. Thu nhập của ông đến nay đều gắn với khả năng hoàn thành các mục tiêu về kinh doanh và vốn hóa của công ty.

Người giàu nhất thế giới thời gian qua luôn yêu cầu được nhận cổ phần lớn hơn, để kiểm soát công ty nhiều hơn, bất chấp việc đang gặp rắc rối pháp lý với gói thu nhập được thông qua năm 2018. Theo thỏa thuận với các cổ đông khi đó, ông nhận gói thu nhập gồm quyền chọn mua 304 triệu cổ phiếu cho đến năm 2028, nếu Tesla đạt các mục tiêu về kết quả kinh doanh và vốn hóa. Số quyền chọn này được chia làm 12 đợt.

Cổ đông Tesla đã hai lần bỏ phiếu thông qua, vào năm 2018 và tháng 6/2024. Tuy nhiên, tòa án tại Delaware cũng 2 lần phán quyết vô hiệu với gói này năm ngoái. Các thẩm phán cho rằng gói chi trả này "là con số không tưởng", không công bằng với các cổ đông và tạo ra sự thiếu chắc chắn về tương lai của Musk tại hãng xe điện. Họ khẳng định Musk đã kiểm soát quá trình đàm phán gói thù lao.

Tháng trước, Tesla tiếp tục trao cho Musk gói thưởng mới trị giá 29 tỷ USD, nhằm giữ chân CEO trong bối cảnh công ty đứng trước bước ngoặt. Musk sẽ được nhận gói này nếu ông tiếp tục làm lãnh đạo cấp cao thêm 2 năm nữa và tòa án không khôi phục gói thưởng năm 2018.

Musk hiện sở hữu 437 tỷ USD, theo Forbes. Ông đã biến Tesla từ một startup xe điện thành hãng xe hơi giá trị nhất thế giới, tăng quy mô sản xuất, mở rộng ra toàn cầu và thúc đẩy ngành xe điện nói chung. Ông hiện cũng điều hành nhiều công ty khác, trong đó có hãng hàng không vũ trụ SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Hà Thu (theo Reuters)