Elon Musk có thể rời Tesla nếu mất gói thù lao 1.000 tỷ USD

Trong thư gửi cổ đông, Chủ tịch Tesla Robyn Denholm cảnh báo CEO Elon Musk có thể rời đi nếu đề xuất gói thù lao mới không được chấp thuận.

Denholm cho biết gói thù lao 1.000 tỷ USD được thiết kế để giữ chân và tạo động lực cho Musk tiếp tục dẫn dắt hãng xe điện thêm ít nhất 7,5 năm. Bà khẳng định sự lãnh đạo của CEO Elon Musk là "cần thiết" với thành công của Tesla, và cảnh báo nếu không có chính sách hấp dẫn, công ty sẽ lỡ mất "tài năng và tầm nhìn của Musk". Musk hiện có vai trò quan trọng tại hãng xe điện Mỹ - thời điểm công ty này chuyển hướng sang công nghệ tự lái và AI.

Tuyên bố này được đưa ra ngày 27/10, trước thềm phiên họp đại hội cổ đông Tesla ngày 6/11. HĐQT của hãng xe điện Mỹ thường xuyên bị chỉ trích là không hành động vì lợi ích của cổ đông. Các chuyên gia quản trị và nhóm hoạt động luôn ngờ vực về sự độc lập và khả năng giám sát của họ trước tầm ảnh hưởng của Musk.

Tỷ phú Elon Musk tham dự buổi Tổng thống Trump phát biểu trước quốc hội ở Đồi Capitol ngày 4/3. Ảnh: AFP

Tháng trước, HĐQT Tesla đề xuất trao cho Elon Musk gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, ông có thể nhận tới 12% cổ phần Tesla nếu giúp hãng xe điện đạt mục tiêu vốn hóa 8.600 tỷ USD trong 10 năm tới.

Việc này đồng nghĩa vốn hóa của họ sẽ phải tăng gần 8 lần hiện nay. Khi đó, 12% cổ phần của Musk có giá 1.030 tỷ USD. Cổ phiếu sẽ được trao làm 12 đợt, theo từng mốc mục tiêu. Musk hiện là người giàu nhất thế giới với 495 tỷ USD, theo Forbes.

Trong thư gửi cổ đông, Robyn Denholm đồng thời kêu gọi nhà đầu tư bỏ phiếu bầu lại 3 thành viên HĐQT kỳ cựu đã làm việc lâu năm với Musk. Dù vậy, HĐQT Tesla từ lâu đã bị chú ý vì mối quan hệ quá gần gũi với CEO.

Đầu năm nay, một thẩm phán tại Delaware đã phán quyết vô hiệu hóa gói thù lao năm 2018 của ông, cho rằng thỏa thuận này được phê duyệt không đúng quy trình và do các thành viên không hoàn toàn độc lập đưa ra.

Hà Thu (theo Reuters)