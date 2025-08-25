Cờ đỏ sao vàng phủ kín đường chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Sáng sớm ngày 24/8, những cung đường ven biển Nha Trang trở nên sôi động và rực rỡ. Không khí năm nay mang đậm tinh thần mừng đại lễ 2/9, với hình ảnh cờ Tổ quốc xuất hiện khắp mọi nơi: trên cung đường, cổng xuất phát, đích hay trên má, trên áo, trên băng đô của VĐV.
Trước đó, ban tổ chức đã phát cho các VĐV những chiếc sticker hình lá cờ trong bộ race-kit. Đại diện giải đấu hy vọng món quà nhỏ này sẽ khiến bước chạy của VĐV thêm phần ý nghĩa vào dịp này.
Trước giờ xuất phát mỗi cự ly, một lễ chào cờ, hát Quốc ca được tổ chức, vừa tạo không khí trang nghiêm, vừa đẩy cao động lực thi đấu cho VĐV. Không khí trang nghiêm bao trùm Quảng trường 2/4 khi các VĐV thực hiện nghi lễ chào cờ dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ hải quân.
Một số VĐV thậm chí mang theo lá cờ cỡ lớn xuyên suốt cuộc đua. Trong ảnh, một nam VĐV 21km, với chiếc mũ tai bèo, được ban tổ chức mời lên trên để khuấy động không khí trước khi cuộc đua diễn ra.
Nam runner dán sticker cờ Tổ quốc trên má, mặc áo in chữ "Vietnam", mang theo hai chiếc bóng bay cũng in hình cờ đỏ sao vàng.
Cự ly 5km, xuất phát lúc 6h30 khi bình minh đã lên, thu hút nhiều người dân địa phương, trẻ em tham gia. Nhóm các VĐV ưu tú như Nguyễn Văn Khang, Lê Trọng Phú... dẫn đầu với trang phục cờ đỏ, sao vàng.
Runner cự ly 21km phủ kín đoạn đường lên cầu Trần Phú. Đoạn này cách vạch xuất phát hơn 2km, thuộc cung đường 21 và 42km.
Một VĐV giơ cao hai lá cờ đỏ cỡ nhỏ, trong lúc hoà vào đoàn người đợi xuất phát.
Một gia đình cùng nhau tham gia cự ly 5km. Bố, mẹ và các con mặc đồng phục thể hiện tình yêu với đất nước.
Nguyễn Văn Lai, nhà vô địch 42 km nam, giơ tay chào trước lúc phá băng. Anh mặc một chiếc áo singlet in hình cờ Việt Nam.
Hai runner 21km check-in bên bờ biển với chiếc nón in hình Quốc kỳ khi bình minh ló dạng.
Hai VĐV 5km cùng giương cao lá cờ đỏ sao vàng.
Một em nhỏ đeo khăn choàng cờ đỏ được bố cõng trên vai ở khu vực xếp hàng lấy huy chương sau vạch đính.
Hoàng Đan