Cờ đỏ sao vàng phủ kín đường chạy VnExpress Marathon Libera Nha Trang

Trước đó, ban tổ chức đã phát cho các VĐV những chiếc sticker hình lá cờ trong bộ race-kit. Đại diện giải đấu hy vọng món quà nhỏ này sẽ khiến bước chạy của VĐV thêm phần ý nghĩa vào dịp này.

Trước giờ xuất phát mỗi cự ly, một lễ chào cờ, hát Quốc ca được tổ chức, vừa tạo không khí trang nghiêm, vừa đẩy cao động lực thi đấu cho VĐV. Không khí trang nghiêm bao trùm Quảng trường 2/4 khi các VĐV thực hiện nghi lễ chào cờ dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ hải quân.