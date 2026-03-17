Cơ cấu giải thưởng VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026

Giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam công bố giải thưởng với 108 suất vinh danh VĐV, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Giải diễn ra rạng sáng 22/3, duy trì bản sắc của hệ thống khi tung ra cơ cấu giải thưởng đa dạng. Việc chia giải thưởng thành 108 suất, đặc biệt là các giải nhóm tuổi, giúp VĐV phong trào có thêm động lực thi đấu và cơ hội thực tế để bước lên bục vinh quang, thay vì chỉ là sân chơi riêng của các VĐV chuyên nghiệp.

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc cự ly 42km VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Tương tự các mùa giải khác trong hệ thống VnExpress Marathon, cơ cấu giải được chia theo hai nhóm chính gồm thứ hạng chung cuộc và nhóm tuổi, nhằm ghi nhận thành tích của VĐV ở nhiều cấp độ và lứa tuổi khác nhau.

Ở cự ly full marathon, VĐV nam và nữ vô địch nhận 15 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật từ nhà tài trợ. Các vị trí thứ hai đến thứ năm lần lượt nhận 12 triệu, 9 triệu, 7,5 triệu và 6 triệu đồng.

Toàn bộ phần thưởng năm nay đều kèm giày thi đấu PUMA Deviate NITRO 4, riêng top 3 chung cuộc cự ly marathon nhận thêm thẻ tập CitiGym trị giá hơn 9 triệu đồng.

Ngoài hạng mục chung cuộc, ban tổ chức còn trao giải nhóm tuổi cho các mốc dưới 30, 31-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi trở lên. Trong đó, ba nhóm dưới 50 tuổi được trao đến top 5, còn hai nhóm từ 50 tuổi trở lên được trao đến top 3 tiền mặt, các vị trí còn lại nhận hiện vật.

Với cự ly half marathon, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc nam và nữ, trong đó nhà vô địch nhận 8 triệu đồng, hai vị trí tiếp theo lần lượt nhận 6,5 triệu và 5 triệu đồng. Ở hạng mục nhóm tuổi, top 3 mỗi nhóm cũng được vinh danh.

Với hai cự ly ngắn, giải thưởng được trao cho ba vị trí dẫn đầu. Cụ thể, VĐV vô địch 10km nhận 3 triệu đồng, trong khi hai vị trí tiếp theo lần lượt nhận 2,5 triệu và 2 triệu đồng. Ở cự ly 5km, mức thưởng tương ứng là 2,5 triệu, 2 triệu và 1,5 triệu đồng.

Wendwesen Tilahun Damte (Ethiopia) lên ngôi ở cự ly 42km mùa giải năm ngoái với thời gian 2:33:34, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng tại Việt Nam. Ảnh: VnExpress Marathon

Diễn ra một tháng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VnExpress Marathon HCMC Midnight 2026 được xem là dịp để cộng đồng runner trở lại guồng tập luyện và khởi động mùa giải mới. Sau ba mùa tổ chức, quy mô giải liên tục mở rộng và đạt mốc 12.000 người trong mùa 2025.

Ở lần tổ chức thứ tư, giải ghi nhận kỷ lục 13.000 runner trong và ngoài nước tham dự. Cung đường đi qua những biểu tượng thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng hay cầu Ba Son, đưa runner khám phá diện mạo rực rỡ và nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất cả nước về đêm.

Hải Long