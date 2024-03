Có cần tiêm phòng viêm màng não trước khi mang thai?

Tôi dự định mang thai vào mùa hè năm nay, có nên tiêm phòng viêm màng não, liệu vaccine có kịp sinh miễn dịch không? (Hương Liên, 27 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch suy giảm tự nhiên, bị hạn chế khi sử dụng thuốc nhằm bảo vệ thai nhi. Trong khi đó, viêm màng não xuất hiện quanh năm, số ca nhiễm thường tăng khi chuyển mùa, khí hậu thay đổi. Bệnh có tính chất nặng nề, diễn tiến rất nhanh, có thể dẫn đến tử vong chỉ trong 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Dù được điều trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ cao gặp các di chứng như cắt cụt chi, điếc, mù, rối loạn tâm thần...

Do đó, phụ nữ rất cần chủng ngừa viêm màng não trước khi mang thai. Các loại vaccine nên tiêm gồm: Bexsero (Italy) phòng viêm màng não mô cầu nhóm B; Menactra (Mỹ) phòng vi khuẩn não mô cầu nhóm A, C, Y, W135; Prevenar 13 (Bỉ) phòng viêm màng não và các bệnh do phế cầu khuẩn.

Nữ giới tiêm vaccine để phòng bệnh viêm màng não. Ảnh: Mộc Thảo

Lịch tiêm của vaccine Bexsero gồm 2 mũi cách nhau ít nhất một tháng, còn Menactra và Prevenar 13 chỉ cần tiêm một mũi. Để miễn dịch bảo vệ tốt nhất, chị cần hoàn thành lịch tiêm trước khi mang bầu tối thiểu một tháng.

Ngoài ra, để có thai kỳ khỏe mạnh an toàn, phụ nữ chủng ngừa cúm, bạch hầu - ho gà - uốn ván, uốn ván, ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, viêm gan A và B, viêm não Nhật Bản. Phác đồ tiêm chủng khác nhau phụ thuộc vào loại vaccine. Bạn có thể đến các cơ sở tiêm chủng ở địa phương để được các bác sĩ tư vấn lịch tiêm chủng cần thiết.

BS Lê Thị Trúc Phương

Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC