Có cần thiết di dời Đại học Dược để Hà Nội có thêm một bảo tàng?

Thêm một bảo tàng nữa thì sẽ đóng góp được giá trị gì cho thành phố?

Độc giả Nguyen.viet.ha thắc mắc về tính khả thi của đề xuất di dời để chuyển khuôn viên đại học Dược Hà Nội thành bảo tàng: "Có cần thiết phải hy sinh một trường đại học (và xây mới lại ở vị trí khác) chỉ để Hà Nội có thêm một bảo tàng? Việc thu hút khách du lịch và nâng cao giá trị văn hóa, phổ cập kiến thức lịch sử của các bảo tàng hiện tại đã tốt chưa? Nếu thêm một bảo tàng nữa thì sẽ đóng góp thêm được giá trị gì cho thành phố?".

Cùng chung băn khoăn, độc giả Phunghoang đặt câu hỏi: "Việc chuyển đổi này có làm suy giảm giá trị học thuật của một di sản đã từng gắn bó với hoạt động đào tạo và nghiên cứu Dược lớn nhất cả nước không?".

Đề xuất này nằm trong Báo cáo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của UBND thành phố. Theo đó, thành phố sẽ di dời để chuyển không gian "Đại học Tổng hợp Hà Nội" tại 19 Lê Thánh Tông, thành khu Bảo tàng Đại học Thời đại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Trường Đại học Dược Hà Nội cho rằng việc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì chuyển khuôn viên trường thành bảo tàng có thể làm giảm giá trị di sản "sống" của thủ đô.