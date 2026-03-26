Có cần phải tiêm hai loại vaccine não mô cầu không?

Con tôi đã tiêm vaccine não mô cầu nhóm B lúc 2 tháng tuổi, gần đây đưa đi tiêm thủy đậu, bác sĩ kiểm tra lịch sử tiêm nên tư vấn tiêm thêm não mô cầu ACYW. Liệu có cần thiết không? (Vũ Quỳnh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

5 nhóm huyết thanh gây bệnh do não mô cầu phổ biến là A, B, C, Y và W-135 đã có vaccine tại Việt Nam. Mỗi loại vaccine giúp phòng ngừa một hoặc vài nhóm nhất định, không bao phủ toàn bộ 5 nhóm này. Trong khi đó, tất cả các nhóm này đều có thể gây bệnh nặng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết với diễn tiến rất nhanh và nguy cơ tử vong cao.

Ví dụ, vaccine não mô cầu thế hệ mới Bexsero (Italy) giúp phòng ngừa nhóm B, tiêm từ 2 tháng tuổi đến 50 tuổi. Vaccine Menquadfi (Mỹ), Nimenrix (Bỉ) phòng ngừa 4 nhóm ACYW, tiêm từ 6 tuần tuổi và không giới hạn tuổi ở người lớn. Còn vaccine VA-Mengoc BC (Cuba) phòng ngừa nhóm BC, tiêm từ 6 tháng tuổi đến 45 tuổi.

Việc chỉ tiêm một loại vaccine khiến cơ thể vẫn có nguy cơ mắc bệnh do không được bảo vệ đầy đủ trước các nhóm huyết thanh gây bệnh.

Trẻ nhỏ tiêm vaccine phòng não mô cầu tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Do đó, để đạt hiệu quả bảo vệ toàn diện, bạn nên cho con tiêm đủ cả hai loại vaccine, giúp cơ thể tạo miễn dịch đầy đủ trước các nhóm huyết thanh nguy hiểm, thay vì chỉ bảo vệ một phần.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,2 triệu ca mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có ít nhất 135.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, năm 2025, cả nước ghi nhận 95 ca nhiễm não mô cầu, ít nhất 3 trường hợp tử vong. Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường không rõ ràng, khiến bệnh dễ bị chẩn đoán sai, tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không điều trị. Khoảng 20% người sống sót gặp các di chứng như cụt chi, tổn thương não, điếc, co giật, suy giảm trí nhớ. Tỷ lệ này cao hơn ở trẻ nhỏ, lên tới khoảng 50%.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)