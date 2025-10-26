Có 20 lượng vàng vẫn bị bạn gái chia tay để lấy Việt kiều Australia

Đôi khi tình yêu lãng mạn tan vỡ vì những 'ưu tiên thực tế'.

"Chuyện của tác giả và tôi có nhiều điểm tương đồng. Năm 2007, tôi 28 tuổi, có tích lũy 20 lượng vàng, quen một cô sinh viên. Khi cô ấy hỏi về kế hoạch nhà cửa, tôi nói sẽ thuê rồi mua dần. Cô ấy im lặng, rồi đột ngột chia tay và nhanh chóng kết hôn với Việt kiều Australia.

Việc bạn gái bạn đột ngột chia tay sau khi biết bạn chưa có nhà riêng, chỉ ở với gia đình, có lẽ không phải vì hết yêu, mà vì cô ấy có ưu tiên khác biệt về tài chính và tương lai ổn định.

Đây là sự lựa chọn mang tính thực tế: Nhiều cô gái và gia đình coi trọng sự ổn định về nhà cửa. Sự im lặng hay 'nguội lạnh' của cô ấy là tín hiệu cho thấy cô ấy đã cân nhắc và thấy tình cảm chưa đủ để bù đắp cho yêu cầu về sự ổn định vật chất (như cô gái của tôi tìm kiếm cơ hội ở Australia).

Lời khuyên: Đừng tự trách mình. Hãy xem đây là kinh nghiệm để hiểu rằng tình yêu lãng mạn đôi khi khó vượt qua được những ưu tiên thực tế. Hãy tập trung xây dựng nền tảng tài chính. Khi bạn vững vàng, bạn sẽ tìm được người có cùng mục tiêu. Mạnh mẽ lên".

Độc giả nickname bitbon365 chia sẻ câu chuyện bản thân và đưa ra lời khuyên như trên, cho tác giả bài viết Bị bạn gái quen 2 tháng đột ngột chia tay vì tôi chưa có nhà.

Trong bài viết này, tác giả Thế Phong chia sẻ câu chuyện bị bạn gái lạnh nhạt, chia tay đột ngột vì chưa có nhà riêng, vẫn còn ở chung nhà với bố mẹ và em trai. Sau bài viết, nhiều độc giả đã "gỡ rối".

Độc giả nickname conangdepzai_9308 kể: "Tôi có cô bạn kén chọn lắm, cứ kén cá chọn canh mãi đến 31 tuổi mới chốt được một anh có nhà có xe, con trai một. Cưới về mới vỡ chồng nghiện lô đề cờ bạc, làm không đủ chơi.

Bố mẹ chồng thì khó tính, gia trưởng, bạn tôi có con nhỏ đã họ không phụ giúp còn bắt con dâu phải phục vụ cơm nước lẫn việc nhà. Xin ra ở riêng thì chồng không cho. Đúng với câu nói bỏ thì thương mà vương thì tội.

Vậy mới thấy lấy chồng có nhà có xe cũng chẳng sung sướng gì vì đó chẳng phải của mình".

Trong khi đó, độc giả Bùi Minh Bích lại nghĩ khác: "Tôi thì ủng hộ cô gái này và cho rằng cô ấy là người đàng hoàng, không đúng tiêu chuẩn cô ấy muốn thì chủ động chia tay sớm, không lợi dụng, không dây dưa, không xem tác giả như phương án dự phòng, chỉ đơn giản là tác giả chưa đủ tiêu chuẩn cô ấy đặt ra.

Mua nhà trước hôn nhân rất khó nhưng không phải ai cũng không mua được, sau này cô ấy có kiếm được người có nhà, hay hạ tiêu chuẩn thì đó là chuyện của cô ấy, chẳng có gì để chê trách bạn nữ hết".

Đồng tình, độc giả Phong Duc nói: "Chuyện cũng không có gì đáng kể. Ví thử là bạn gái kia nhà gia thế cũng có của ăn của để, nhà cửa xe cộ mấy cái, cuộc sống dư giả. Bạn trai thì gia thế kém hơn, bạn gái cũng có quyền lựa chọn một bạn trai có gia thế tương xứng.

Vậy nên tôi thấy cũng bình thường, không có gì phải buồn phiền gì cả. Quen nhau hai tháng cũng chỉ là giai đoạn đầu, giai đoạn tìm hiểu. Không cảm thấy hợp thì chia tay".

Đưa ra lời khuyên, độc giả Dân viết: "Tác giả không có nhà riêng nên bạn gái chọn chia tay. Điều này nếu đúng thì cũng rất bình thường vì đó là sự lựa chọn của cô ấy. Việc của tác giả là tìm người phù hợp và chấp nhận mình. Không nên chê bai, oán trách".

