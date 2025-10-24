Bị bạn gái quen 2 tháng đột ngột chia tay vì tôi chưa có nhà

Người yêu chủ động chia tay với lý do là không hợp nhau, không có điểm chung, không cùng tần số sau khi biết tôi còn ở với gia đình.

Nhưng truóc khi chia tay, chúng tôi vẫn vui vẻ bình thường, không mâu thuẫn hay cãi vã. Tôi cũng vừa về quê cô ấy chơi, gia đình bên đấy cũng rất vui vẻ và quý tôi.

Tôi đang nghi ngờ nguyên nhân chia tay là do tôi chưa có nhà riêng, tài chính chưa đủ đáp ứng cho cô ấy. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là vì lần đầu tôi gặp ba mẹ cô ấy, ba cô ấy có hỏi tôi về vấn đề nhà cửa. Tôi có đáp lại là "con ở chung với gia đình".

Sau đó khoảng hai tuần cô ấy cũng có hỏi tôi rất kỹ chuyện gia đình. Nhà tôi đang ở như là em trai anh sau này lấy vợ sẽ ở đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy hỏi cho biết thôi chứ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng kể từ đó tôi cảm nhận được cô ấy không còn nồng nhiệt như lúc đầu.

Yêu hết lòng, dành trọn tình cảm cho cô ấy, không ngờ lại bị chia tay đột ngột như vậy nên hiện tôi đang rất buồn và bế tắc.

Thế Phong