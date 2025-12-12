CLB Saudi Arabia chê Salah vì quá già

Chủ tịch CLB Al-Kholood Ben Harburg tuyên bố Mohamed Salah "không phải là lựa chọn phù hợp" với Saudi Pro League và khuyên các CLB ở đây hướng tới những ngôi sao trẻ hơn, như Vinicius của Real Madrid.

Tương lai của Salah tại Liverpool đang bị đặt dấu hỏi sau khi ngôi sao Ai Cập công khai cáo buộc ban lãnh đạo CLB "bán đứng" anh trong cuộc phỏng vấn sau trận Leeds Utd cuối tuần qua, thời điểm anh bị HLV Arne Slot đẩy lên ghế dự bị ba trận liên tiếp. Báo Anh The Times dự báo viễn cảnh cầu thủ 33 tuổi có thể chuyển đến Saudi Pro League, khi các ông lớn Arab Saudi từng đưa ra đề nghị 200 triệu USD cho tiền đạo cánh này vào 2023 nhưng bị Liverpool từ chối.

Tuy nhiên, sau hai năm, sức hút của Salah đã suy giảm, theo nhận xét của Chủ tịch CLB Al-Kholood tại Saudi Pro League. "Có một câu chuyện đang lan truyền rằng trước đây chúng tôi đã mời Salah nhưng cậu ấy từ chối", ông Ben Harburg phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới ở Riyadh, Arab Saudi. "Những người ở đây không thích bị từ chối, và họ sẽ không quay lại lần thứ hai".

Chủ tịch CLB Al-Kholood Ben Harburg (phải).

Người đứng đầu của CLB hiện đứng thứ 11 trên 18 CLB ở giải VĐQG Arab Saudi cũng khuyến nghị các đội bóng trong nước nên thận trọng nếu có ý định tiếp cận lại Salah. "Tôi nghĩ ngay cả trong dư luận cũng đã xuất hiện sự dè dặt rất lớn về việc cậu ấy gia nhập giải đấu. Salah đã 33 tuổi, nhận mức lương khổng lồ ở Liverpool và từ đó đến nay phong độ giảm sút nghiêm trọng", ông Ben Harburg tuyên bố.

Mùa trước Salah là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, nhưng mùa này anh mới chỉ có 5 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường, trong khi Liverpool đang vật lộn ở vị trí thứ 10. "Tôi chắc chắn có một số người thích sức hút ngôi sao của Salah, cậu ấy lại là người Hồi giáo, nhưng quan điểm của tôi là cậu ấy không phù hợp với giải đấu của chúng tôi", Chủ tịch Al-Kholood nhấn mạnh. "Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Vinicius thay vì Salah. Vinicius nên đến đây và cậu ấy sẽ tỏa sáng. Nói chung, các CLB Arab Saudi nên nhắm đến những cầu thủ tầm tuổi 25 thuộc thế hệ kế tiếp".

Những phát ngôn gây tranh cãi đã khiến Salah phải nhận búa rìu công kích từ nhiều phía. Cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher đã có 8 phút chỉ trích ngôi sao Ai Cập trên chương trình Monday Night Football. Là bình luận viên của đài Sky Sports, Carragher phê phán Salah và người đại diện đã chọn đúng thời điểm đội bóng gặp khó khăn để nâng cao vị thế, gọi cầu thủ này là "nỗi ô nhục", ích kỷ và trước khi sang Liverpool chỉ là một cầu thủ thất bại ở Chelsea.

Salah thi đấu trong trận Liverpool thua Nottingham Forest trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: Reuters

Đáp lại, người từng sát cánh với Salah ở tuyển Ai Cập trong 8 năm là Ahmed Elmohamady – cựu cầu thủ của Aston Villa và Hull City – đã đứng về phía đồng đội cũ. "Đúng là Jamie, anh mới là một nỗi ô nhục", Elmohamady viết trên mạng xã hội X. "Salah đã viết lại hoàn toàn câu chuyện của mình bằng sự chăm chỉ, khiêm tốn và những màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Salah không thất bại ở Chelsea, chỉ là cậu ấy chưa bao giờ được trao cơ hội".

"Salah đến Italy, gây dựng lại bản thân, sau đó đến Liverpool và trở thành huyền thoại Ngoại hạng Anh, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Ai Cập, một trong những tiền đạo ổn định nhất thế hệ của mình", Elmohamady viết thêm. "Salah đã gánh vác Ai Cập trong nhiều năm, giúp đội tuyển hai lần giành vé dự World Cup sau một thời gian dài, và cậu ấy xứng đáng với tất cả mọi lời tán tụng".

Khép lại những lời bênh vực Salah và chỉ trích ngược Carragher, Elmohamady viết: "Chẳng trách anh bị Cristiano Ronaldo liên tục phớt lờ, chẳng trách Messi từng mỉa mai anh, chẳng trách Jose Mourinho nói anh dưới mức trung bình và thậm chí không nằm trong top 1.000 hậu vệ giỏi ở Ngoại hạng".

