CLB Nam Định lần đầu du đấu tại giải chạy đêm TP HCM 2024

Dự kiến 40 runner Nam Định sẽ góp mặt tại VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, ngày 3/3, nhiều người đặt mục tiêu FM sub3.

Những ngày Tết, khoảng 100 runner của nhóm Run18 (tên gọi chính thức của CLB Nam Định) vẫn miệt mài tập luyện bất chấp nhiệt độ miền Bắc chỉ khoảng 15 độ C. Mỗi ngày, họ đều đăng tải tracklog hoàn thành 10 hoặc 21km. "10 ngày chạy 21km liên tiếp" và "21 ngày chạy 10km liên tiếp" là hai thử thách ban chủ nhiệm Run18 đặt ra nhằm giúp thành viên duy trì thể trạng, phong độ để chuẩn bị cho giải đấu khai xuân VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, diễn ra ngày 3/3.

Giải chạy đêm TP HCM 2024 là sự kiện nằm trong kế hoạch từ cuối năm ngoái của Run18, nơi CLB đặt mục tiêu đưa hình ảnh và sắc áo vàng truyền thống của "thành Nam" đến đông đảo runner cả nước. Theo anh Phạm Anh Quý - Chủ nhiệm Run18, từ khi công bố giải, CLB đã kêu gọi thành viên là runner Nam Định từ khắp mọi miền đất nước tham gia và nhận được hưởng ứng tích cực. "Run18 đã cùng nhau dự rất nhiều giải ở miền Trung, miền Bắc nhưng chưa lần nào xuất hiện hoành tráng ở một giải phía Nam. Đây là cơ hội để chúng tôi thể hiện tinh thần và tình yêu marathon của người Nam Định", anh Quý nói.

CLB Run18 tập luyện cho giải chạy đêm TP HCM. Ảnh: NVCC

Chuẩn bị cho giải chạy đêm không phải là điều xa lạ khi hầu hết các thành viên đều đã chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight những năm trước. Ngoài hoàn thành các thử thách dịp Tết, CLB còn tổ chức các buổi chạy dài (long run) cuối tuần vào ban đêm để runner điều chỉnh nhịp sinh học, quen với giờ thi đấu. Theo anh Quý, đây là điều gần như bắt buộc nếu muốn đạt thành tích tốt khi chạy đêm, nhất là với cự ly 42km.

"Chúng tôi ít nhiều đã có kinh nghiệm chạy đêm. Nhưng thử thách nhất là thời tiết oi bức của miền Nam dịp này", chủ nhiệm CLB nói và cho biết nhiều thành viên lo ngại nhiệt độ TP HCM đầu tháng 3 làm giảm thành tích thi đấu, nhất là những người đặt mục tiêu sub3, sub3:30. Đầu tháng 3, Nam bộ bước vào mùa nóng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày luôn trên 30 độ, nửa đêm khoảng 25 độ, trái ngược với cái lạnh miền Bắc. "Giúp các thành viên thích nghi, chống sốc nhiệt là điều CLB quan tâm nhất lúc này".

Để giải bài toán chênh lệch nhiệt độ, các thành viên Run18 phải tranh thủ những ngày có nắng, tập heat training 1 tiếng lúc giữa trưa, duy trì 2-3 buổi mỗi tuần. Nhiệt độ giữa trưa tại Nam Định những ngày này sẽ hơn 20 độ C, có ngày hơn 25 độ. Theo anh Quý, tuy không hoàn toàn tương đồng nhưng cũng giúp runner làm quen và có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn. Những thành viên đặt mục tiêu cao như sub3 hay sub3:30 sẽ di chuyển vào TP HCM sớm và có những buổi chạy nhẹ nhằm quen thời tiết, cung đường.

Phạm Anh Quý - Chủ nhiệm Run18 tại VM Hải Phòng 2023. Ảnh: VM

Đại diện CLB đánh giá VnExpress Marathon luôn là chuỗi giải chạy có khâu tổ chức hoàn thiện và an toàn bậc nhất hiện nay. Năm ngoái, VnExpress Marathon đã có mặt ở 7 địa phương cùng một giải aquathlon (hai môn phối hợp), thu hút đến 75.000 lượt runner tham gia. Trong đó, tại TP HCM, runner được chạy trên cung đường đạt chuẩn AIMS qua loạt danh thắng với hàng chục trạm tiếp nước, y tế, vệ sinh cùng hàng trăm tình nguyện viên, cảnh sát, dân quân đảm bảo an ninh, an toàn.

Hầu hết các thành viên Run18 đều lần đầu dự giải chạy đêm TP HCM. Đại diện CLB cho biết thành tích không phải ưu tiên số một. Ngoài việc thể hiện tinh thần "màu cờ sắc áo", cả nhóm xem đây là ngày hội để "đồng hương" Nam Định tụ họp, cùng nhau khám phá các danh thắng TP HCM và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm xây dựng CLB từ những nhóm chạy khắp cả nước. "Chúng tôi sẽ cùng nhau chụp ảnh ở Dinh Độc Lập, phố đi bộ để kỷ niệm giải đấu đầu xuân", anh Phạm Anh Quý chia sẻ.

Run18 được xem là "lá cờ đầu" của chạy bộ Nam Định, ra đời vào năm 2019, khi phong trào marathon Việt Nam mới manh nha. Thời điểm đó, anh Phạm Anh Quý tập hợp khoảng 20 người thường xuyên chạy bộ ở khu vực hồ Vị Xuyên, TP Nam Định thành một nhóm với mục tiêu phát triển phong trào, rèn luyện sức khỏe bài bản hơn.

Nhóm runner Nam Định dự VM Hạ Long 2023. Ảnh: NVCC

Cùng với sự phát triển của marathon, Run18 ngày càng mở rộng, đến nay thu hút hơn 2.000 người tham gia. Trong số này có nhiều cái tên đã chinh phục cột mốc sub3 như Phạm Anh Quý, Trịnh Hùng, Phạm Huỳnh,... Ngoài các buổi sinh hoạt, tập luyện hàng tuần, hàng tháng, Run18 thường xuyên tổ chức các hoạt động để kết nối runner Nam Định sinh sống ở các địa phương khác, hoạt động gây quỹ từ thiện.

Gần nhất, nhóm tổ chức chương trình "Chạy về quê ăn Tết" từ Hà Nội đến Nam Định dài 126 km dành cho thành viên xa quê. Chương trình gây quỹ được 40 triệu đồng ủng hộ học sinh nghèo trên địa bàn huyện Hải Hậu. Đầu năm 2024, Run18 gây tiếng vang khi tổ chức NamDinh Half Marathon với quy mô gần 1.000 VĐV, dự kiến trở thành sự kiện thường niên của địa phương này.

Theo anh Quý, phong trào marathon Nam Định còn nhiều tiềm năng phát triển nhất là khi cộng đồng ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe. Địa phương này cũng là nơi có truyền thống yêu thể thao và từng sản sinh nhiều VĐV điền kinh hàng đầu như Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái,... "Chúng tôi muốn mở rộng quy mô CLB lớn mạnh hơn nữa. Thông qua các giải đấu hàng đầu như VnExpress Marathon, chúng tôi muốn cộng đồng thấy hình ảnh người Nam Định năng động, yêu thể thao và luôn hết mình trong các giải đấu", chủ nhiệm CLB khẳng định.

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight là giải đấu mở màn cho chuỗi giải VnExpress Marathon trong năm 2024. Giải diễn ra ngày 3/3, dự kiến quy mô 11.000 người. VĐV xuất phát từ Công viên Tao Đàn, qua loạt danh thắng, chinh phục hai cây cầu Thủ Thiêm, Ba Son trước khi về đích tại Thảo Cầm Viên. Toàn bộ các cự ly của giải đều đạt chuẩn AIMS.

Hoài Phương