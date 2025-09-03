CLB hạng Tư dùng cầu thủ không hợp lệ trong trận thắng Man Utd

AnhGrimsby Town chỉ bị phạt tiền thay vì bị loại khỏi giải, sau khi để một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ra sân trong trận thắng Man Utd ở vòng hai Cup Liên đoàn.

Grimsby đăng ký tân binh Clarke Oduor muộn đúng một phút, vào lúc 12h01 thay vì hạn chót 12h00 ngày 26/8 giờ London, tức một ngày trước trận. Trận này, Oduor vào sân từ phút 73 và là cầu thủ Grimsby duy nhất đá hỏng trong loạt luân lưu.

Clarke Oduor đá hỏng trong loạt luân lưu, khi Grimsby Town thắng Man Utd ở vòng hai Cup Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: Reuters

Sau trận, Grimsby đã chủ động báo cáo vi phạm lên Tổ chức điều hành hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Anh (EFL). Kết quả, CLB này bị phạt 20.000 bảng (khoảng 26.000 USD), trong đó 10.000 bảng treo đến cuối mùa và chỉ bị kích hoạt nếu tái phạm ở bất kỳ giải đấu nào thuộc EFL.

Trong thông cáo, Grimsby giải thích việc đăng ký muộn xuất phát từ sự cố máy tính, khẳng định lỗi không cố ý và cam kết siết chặt quy trình để tránh tái diễn. "Chúng tôi chấp nhận án phạt, tự chịu trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm để duy trì chuẩn mực chuyên nghiệp", CLB viết.

Dù một số CĐV kêu gọi được xử thắng hoặc đá lại, Man Utd khẳng định không có ý định theo đuổi vụ việc. Theo báo Anh Sportmail, "Quỷ đỏ" đã cân nhắc các tiền lệ - như việc Liverpool chỉ bị phạt tiền khi dùng Pedro Chirivella sai luật ở Cup Liên đoàn năm 2019, hay Barnsley bị loại khỏi Cup FA 2023 - trước khi chấp nhận quyết định từ EFL.

Trên sân Blundell Park hôm 27/8, dù bị đánh giá thấp, Grimsby đã chơi một trận để đời. Chủ nhà dẫn 2-0 ngay trong hiệp một nhờ cú sút chéo góc của Charles Vernam và pha đệm cận thành của Tyrell Warren. Sang hiệp hai, nhờ các pha làm bàn của Bryan Mbeumo và Harry Maguire, Man Utd mới gỡ hòa 2-2.

Ở loạt luân lưu kéo dài tới 18 phút, với tổng cộng 26 lượt sút, Andre Onana cản cú sút của Clarke Oduor, trong khi thủ môn Christy Pym ngăn cú đá của Matheus Cunha. Khác biệt tới ở lượt sút thứ 13, khi Mbeumo đá dội xà, giúp Grimsby thắng 12-11.

Grimsby Town đang đứng thứ tư giải hạng Tư (EFL League Two), tức là kém Man Utd ba hạng đấu. Theo chỉ số sức mạnh Opta dành cho các CLB, Grimsby cũng chỉ đứng thứ 1.304 thế giới, thấp hơn cả Nam Định (996), Công An Hà Nội (1.018) và Hà Nội FC (1.268). Trong khi, Man Utd đứng thứ 28.

Hồng Duy (theo ESPN, Daily Mail)