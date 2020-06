CLB Hà Tĩnh thuê 23 vệ sĩ

Hà TĩnhĐể tránh tái diễn sự cố "vỡ sân", CLB Hà Tĩnh thuê một công ty vệ sĩ làm nhiệm vụ soát vé trong trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 5 V-League 2020 chiều 18/6.

Khán giả tràn xuống sân Hà Tĩnh trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6. Ảnh: Đức Hùng

"Nhóm vệ sĩ này sẽ cùng với một số cán bộ của Trung tâm thể dục thể thao và Công an Hà Tĩnh tham gia làm nhiệm vụ tại tám cổng của sân", ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, sáng 18/6. "Họ sẽ chịu trách nhiệm soát vé. Nếu để lọt dù chỉ một người không có vé mà vẫn được vào sân, chúng tôi sẽ hủy và phạt hợp đồng, không trả chi phí trận đấu hôm đó".

Dự kiện, nhóm vệ sĩ này sẽ làm việc trong tất cả các trận đấu trên sân Hà Tĩnh kể từ vòng 5 V-League 2020. Ở trận đấu với Đà Nẵng, Ban tổ chức phát hành khoảng 6.500 vé bán cho khán giả và 800 vé mời.

Chiều 17/6, trong buổi diễn tập tại sân Hà Tĩnh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hướng dẫn Công an Hà Tĩnh bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ và giám sát an ninh ở trong và ngoài sân, các cửa ra vào. Mỗi vị trí đều được giao cụ thể cho từng đơn vị để bố trí quân số phù hợp.

Cảnh sát cơ động diễn tập đảm bảo an ninh trên sân Hà Tĩnh chiều 17/6. Ảnh: Đức Hùng

Ở trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội (hòa 1-1), thuộc vòng 4 V-League 2020 hôm 12/6, Ban tổ chức sân thông báo chỉ bán một phần so với sức chứa khoảng 16.000 chỗ ngồi nhằm đảm bảo an toàn về khoảng cách trong đại dịch Covid-19. Nhưng thực tế, sân gần như được phủ kín. Phút 20, khán đài B bị quá tải nên hàng nghìn người tràn xuống đường biên, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp và khiến trận đấu tạm dừng hơn 20 phút.

Sau sự cố này, Hà Tĩnh bị VFF phạt 15 triệu đồng do không đảm bảo an ninh, an toàn. "Mức phạt lần này mang tính cảnh cáo, nhắc nhở. Bởi, để xảy ra tình trạng vỡ sân, nhưng lực lượng an ninh đã nhanh chóng giải quyết để không xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Trọng tài, cầu thủ hai đội đều không sao, và cũng không phản ứng gì nhiều", Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành nói.

Đức Hùng