Hà Tĩnh không bị xử thua sau sự cố 'vỡ sân'

Hà Tĩnh sẽ phải nhận án kỷ luật, phạt tiền và có thể treo sân nhưng không bị xử thua 0-3 sau sự cố “vỡ sân” khi tiếp Hà Nội tại vòng 4 V-League 2020 ngày 12/6.

CĐV tràn xuống sân trong trận Hà Tĩnh hoà Hà Nội 1-1 ngày 12/6. Ảnh: Đức Hùng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú chia sẻ với VnExpress sáng 13/6: "Ban tổ chức sẽ làm hồ sơ, gửi sang Ban kỷ luật VFF. Ban tổ chức trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội sẽ phải nhận án kỷ luật vì sự cố 'vỡ sân'. Tuy nhiên, đội chủ nhà chắc chắn không bị xử thua. Chúng tôi đã xem lại quy định ngay ngày hôm qua".

Ở trận hoà 1-1 giữa Hà Tĩnh và Hà Nội, Ban tổ chức sân thông báo chỉ bán ra 10.000 vé, khoảng một nửa so với sức chứa, nhằm đảm bảo an toàn về khoảng cách trong đại dịch Covid-19. Nhưng thực tế sân không còn một chỗ trống. Khán đài B quá tải nên hàng nghìn người tràn xuống đường biên để đứng, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Sau 20 phút, trận đấu mới có thể tiếp diễn.

Theo quy định, nếu "vỡ sân", Ban tổ chức không thể kiểm soát tình hình, khiến trận đấu tạm dừng quá 30 phút, đội chủ nhà sẽ bị xử thua 0-3. Trong khi đó trên sân Hà Tĩnh, thời gian tạm hoãn là 20 phút và ban tổ chức cũng đảm bảo được an toàn, không để ảnh hưởng tới cầu thủ, trọng tài và ban huấn luyện hai đội. Do vậy, Hà Tĩnh sẽ chỉ bị phạt tiền hoặc nặng hơn phải treo sân nhà một số trận đấu.

Đây là mùa giải đầu tiên Hà Tĩnh chơi ở V-League. Đội lại đang đạt phong độ cao sau thời gian phải dừng thi đấu vì Covid. Họ đánh bại Quảng Nam để vào tứ kết Cup Quốc gia và hạ Quảng Ninh ở vòng 3 V-League 2020. Tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội, thầy trò HLV Phạm Minh Đức bị dẫn trước bởi bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng ở phút 67, nhưng tới phút 87 gỡ hòa nhờ công Phạm Tuấn Hải.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Thanh Hoá từng bị xử thua 0-3 vì để xảy ra "vỡ sân", tại V-League 2007.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Đà Nẵng khi đó diễn ra chậm 80 phút để hơn 1.200 nhân sự quân đội, công an, an ninh vãn hồi trật tự khi hàng nghìn CĐV tràn xuống sân. Almedal sút phạt 11m thành công đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ở phút 67. Tám phút sau, sau cú đánh đầu của Trọng Hải, Hùng Dũng phá bóng xoáy về khung thành. Thủ môn Đức Cường của Đà Nẵng ôm bóng ngay trên vạch vôi. Trợ lý trọng tài xua tay báo hiệu chưa có bàn thắng và ngay lập tức CĐV lao vào sân uy hiếp. Sau 15 phút hội ý, trọng tài Võ Minh Trí "bẻ còi", công nhận bàn gỡ hoà 1-1. Ông sau đó còn thổi còn kết thúc trận sớm 10 phút.

Sau khi vòng đấu khép lại, Ban tổ chức đã họp cùng Ban kỷ luật và xử Thanh Hoá thua 0-3 vì không đảm bảo được an ninh, an toàn.

Lâm Thoả