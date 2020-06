Hà Tĩnh bị phạt tiền vì ‘vỡ sân’

Ban tổ chức trận đấu Hà Tĩnh - Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng do không đảm bảo an ninh - an toàn, để khán già tràn xuống sân ở V-League chiều 12/6.