Chuyên gia Trung Quốc phản bác khuyến cáo của WHO

Cựu trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc Tằng Quang hôm 26/1 đăng trên Weibo cảnh báo "dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế quốc tế một cách mù quáng có thể gây ra hậu quả thảm khốc".

Tuyên bố của ông Tằng là quan điểm đáp trả khuyến cáo từ Ủy ban Khẩn cấp Quy định Y tế Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rằng các hạn chế đi lại không hiệu quả trong ngăn chặn nCoV lây lan xuyên biên giới và điều đó được chứng minh qua cách chủng Omicron lây lan. Cơ quan này khuyến cáo các nước thành viên dỡ bỏ hoặc giảm bớt hạn chế đi lại để giảm áp lực kinh tế.

Cựu trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc Tằng Quang. Ảnh: CGTN.

Ông Tằng nhận định khuyến cáo của WHO "không đầy đủ và hoàn hảo". Ông chỉ ra rằng các biện pháp chống dịch ở Trung Quốc, gồm bắt buộc đeo khẩu trang, xét nghiệm, tiêm chủng và hạn chế đi lại, đều cho thấy hiệu quả trong công tác chống dịch của nước này.

Chuyên gia chỉ ra rằng nhiều nước phương Tây đang dần mở cửa và dỡ hạn chế do các nước này chịu ảnh hưởng từ khó khăn về xã hội và kinh tế, thay vì đưa ra quyết định dựa trên đánh giá khoa học vì sức khỏe cộng đồng.

"Trong khi ở Trung Quốc, chiến lược 'không Covid' đã cho thấy hiệu quả cao trong hai năm qua", ông Tằng nhấn mạnh, song cũng thừa nhận khó khăn và chi phí chống dịch đã tăng đã kể từ khi chủng Omicron xuất hiện.

"Trong hoàn cảnh hiện tại, nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế đi lại quốc tế là không phù hợp", ông khẳng định.

Trung Quốc gần như đóng toàn bộ biên giới. Tháng 9 năm ngoái, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết đã giảm tổng số chuyến bay quốc tế xuống còn 200 chuyến một tuần, tương đương 2% trước đại dịch.

Nhiều chính phủ phương Tây như Anh đồng tình với đề xuất nới hạn chế đi lại xuyên quốc gia. Chính phủ Anh hôm 24/1 thông báo sẽ hủy yêu cầu xét nghiệm nCoV bắt buộc với người nhập cảnh tiêm đủ vaccine Covid-19 và ngừng cách ly người chưa tiêm. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng các hạn chế đi lại không có tác dụng đáng kể, trong khi gây tốn thêm nhiều chi phí.

Anh cũng nới nhiều quy định trong nước. Người dân Anh từ ngày 27/1 không bắt buộc phải đeo khẩu trang ở không gian kín và xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi tới các địa điểm công cộng như hộp đêm. Chính quyền cũng không còn khuyến nghị người dân làm việc từ xa. Thủ tướng Johnson giải thích nguyên nhân đưa ra thay đổi là sóng Omicron đã đạt đỉnh ở Anh và nước này đã triển khai tốt chiến dịch tiêm tăng cường. Anh đã tiêm vaccine đầy đủ cho hơn 70% dân số.

Trong khi đó, theo chuyên gia dịch tễ Trung Quốc, nếu tình hình Covid-19 ở trong và ngoài nước này tồi tệ hơn, công tác chống dịch nên siết chặt thay vì nới lỏng. Ông nhận định dân số Trung Quốc chưa đủ miễn dịch, kháng thể ở người đã tiêm chủng đang giảm và phạm vi bao phủ của mũi tăng cường không đủ.

Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 105.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong do Covid-19. Nước này đã tiêm vaccine đầy đủ cho gần 85% dân số, theo dữ liệu từ trang Our World in Data. Tính tới đầu tháng này, Trung Quốc đã tiêm khoảng 330 triệu liều vaccine Covid-19 tăng cường.

Ngọc Ánh (Theo Global Times)