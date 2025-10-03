'Chuyên gia thăng hạng' ngỏ ý dẫn dắt Man Utd miễn phí

AnhCựu HLV kỳ cựu Neil Warnock khẳng định sẵn sàng làm việc ở sân Old Trafford mà không lấy phí, giữa lúc tương lai của Ruben Amorim ngày càng bất ổn.

Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT ngày 2/10, Warnock nhắc đến khoảnh khắc Amorim liên tục cầm bảng chiến thuật và di chuyển những viên nam châm trong khu kỹ thuật, trong trận Man Utd thua CLB hạng Tư Grimsby Town ở Cup Liên đoàn.

"Bạn có từng cười đến mức không tin nổi như khi ông ấy mang cả bảng từ tính ra ghế dự bị không? Tôi nhìn cảnh đó và nghĩ 'không thể tin được ông ấy vừa làm điều đó trước ống kính, tôi đã thấy tất cả rồi'", Warnock nói.

Cựu HLV 76 tuổi người Anh sau đó nửa đùa nửa thật về việc sẵn sàng làm HLV Man Utd mà không cần lương. "Tôi sẵn sàng nếu họ gặp khó khăn. Tôi sẽ làm miễn phí, không lấy một xu. Hãy cho tên tôi vào danh sách ứng cử", ông bày tỏ.

HLV Ruben Amorim loay hoay với bảng chiến thuật khi Man Utd bị dẫn 0-2, trong trận thua Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: The Sun

Amorim đang chịu nhiều sức ép do thành tích bết bát của Man Utd. Mùa này, "Quỷ đỏ" mới có 7 điểm sau 6 trận, xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh và sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn. Mùa trước, họ đạt số điểm thấp nhất lịch sử CLB ở Ngoại hạng Anh (42 điểm) và cũng thua nhiều trận nhất (15 trận). Dưới thời Amorim, Man Utd chỉ thắng 9 trong 33 trận tại Ngoại hạng Anh, thậm chí chưa từng thắng hai trận liên tiếp tại giải.

Không chỉ kết quả, lối chơi của Man Utd cũng bị đặt dấu hỏi. Nhiều chuyên gia chê Amorim bảo thủ khi trung thành với hệ thống ba trung vệ, dù thiếu nhân sự phù hợp.

Theo báo Anh SunSport, Man Utd đang cân nhắc những HLV tại Ngoại hạng Anh như Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth) và Fabian Hurzeler (Brighton) nếu chia tay Amorim.

Tuy nhiên, nếu tính riêng kinh nghiệm, khó ai so sánh được với Warnock, người đã dẫn dắt gần 2.000 trận trong sự nghiệp trải dài hơn bốn thập niên.

Thậm chí, Warnock còn tự đăng đàn trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh do "Men in Blazers" chế với tên Man Utd bị đổi thành "Paging Neil Warnock" (tạm dịch: "Liên hệ Neil Warnock"). Ông bình luận vui: "Gọi tôi vào tháng 1 nhé", kèm biểu tượng mặt cười. Sau đó, cựu HLV 76 tuổi tiết lộ sẽ sử dụng hệ thống 4-3-3 nếu tiếp quản Man Utd.

HLV Neil Warnock chỉ đạo các cầu thủ Cardiff City trong trận gặp Man City tại Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 3/4/2019. Ảnh: Reuters

Warnock sinh năm 1948 tại Sheffield, từng thi đấu tiền đạo ở giải hạng dưới Anh trước khi theo nghiệp huấn luyện từ năm 1980. Trong sự nghiệp trải dài năm thập kỷ, ông đã dẫn dắt 16 CLB khác nhau, từ Ngoại hạng Anh cho đến giải bán chuyên.

Ông nổi tiếng là "chuyên gia thăng hạng" với 8 lần đưa các đội bóng lên hạng chuyên nghiệp - kỷ lục của bóng đá Anh. Warnock cũng giữ kỷ lục về số trận cầm quân nhiều nhất: 1.626 trận, vượt qua kỷ lục cũ 1.601 trận do Dario Gradi nắm giữ.

Ngoài khả năng xây dựng đội bóng để thăng hạng, Warnock cũng nhiều lần đóng vai "cứu tinh trụ hạng". Đáng chú ý nhất là mùa 2022-2023, ông trở lại Huddersfield Town và giúp CLB thoát khỏi nhóm nguy hiểm, chính thức trụ lại Championship sau loạt trận quyết định.

Hồng Duy (theo The Sun, talkSPORT)