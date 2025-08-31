Grimsby Town đăng video chế giễu HLV Man Utd Ruben Amorim, chỉ ít ngày sau khi tạo nên cơn địa chấn tại Cup Liên đoàn Anh.

Ba ngày trước, Grimsby loại đội khách Man Utd khỏi Cup Liên đoàn bằng chiến thắng 12-11 trong loạt luân lưu kịch tính. Trận đấu đi vào lịch sử của CLB hạng Tư (EFL League Two), khi họ thắng đội giàu truyền thống bậc nhất nước Anh. Sau trận, hình ảnh Amorim liên tục cầm bảng chiến thuật và di chuyển những viên nam châm trong khu kỹ thuật ở phút 62 đã gây chú ý.

Grimsby Town với video chế giễu HLV Ruben Amorim (phải). Ảnh: Daily Mail

Khoảnh khắc này lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV chế giễu HLV người Bồ Đào Nha, vì cho rằng ông đang "vẽ vời vô nghĩa" trong khi đội bóng gặp khó khăn. Nhiều người đã chế ảnh Amorim cầm những vật dụng khác, thay vì sa bàn chiến thuật.

Nắm bắt cơ hội, Grimsby Town đăng video công bố đội hình thi đấu với Bristol Rovers hôm 30/8. Thay vì đăng ảnh như truyền thống, đội ngũ truyền thông CLB này sử dụng bảng chiến thuật và những viên nam châm, giống hệt cảnh Amorim bị ghi hình.

Trong video, một nhân viên đội bóng cầm sa bàn, di chuyển nam châm vừa nói: "À, xin chào, chúng tôi chỉ đang xếp đội hình cho trận đấu hôm nay. Bốn sự thay đổi so với đội hình đã hòa 2-2 với Man Utd và sau đó thắng trong loạt luân lưu trong đêm lịch sử ở Blundell Park".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter), dù tài khoản của đội chỉ có 90.000 lượt theo dõi. Dưới bài đăng, tài khoản @WelBeast dường như muốn Grimsby tiếp tục chế giễu Man Utd, nên bình luận: "Đừng cho họ thở nữa".

CLB hạng Tư đăng video chế giễu HLV Amorim Video của Grimsby Town hôm 30/8.

Cũng có nhiều người hâm mộ Man Utd vào bình luận, cho rằng Grimsby Town thực sự thiếu chuyên nghiệp khi làm vậy. Tài khoản @perezreturns bình luận: "Đội bóng hàng đầu mà quá thiếu chuyên nghiệp".

Thời điểm Grimsby đăng video, Amorim và Man Utd đang chịu áp lực lớn, vì chưa thắng trận chính thức nào. Nhưng sau đó, "Quỷ Đỏ" hạ đội khách Burnley 3-2 ở vòng ba Ngoại hạng Anh, để thắng trận đầu tay.

Trong khi, Grimsby chơi trên sân nhà nhưng thua Bristol Rovers 0-1 ở vòng sáu giải hạng Tư.

Hoàng An tổng hợp