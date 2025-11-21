Chuyên gia: 'Hiệu suất ghi bàn thấp là bệnh kinh niên của tuyển Việt Nam'

Thông cảm với yếu tố ngoại cảnh, nhưng ông Phan Anh Tú và Bae Ji-won cho rằng cầu thủ Việt Nam cần cải thiện khâu kiểm soát và dứt điểm tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền đạo Việt nam Nguyễn Tiến Linh (áo trắng) thi đấu hết hiệp một trong trận thắng Lào 2-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Quốc gia Lào mới ngày 19/11/2025. Ảnh: ĐH.

Tối 19/11, Việt Nam thắng Lào 2-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, để tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ đầu bảng Malaysia. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân Quốc gia Lào chưa đem lại sự hài lòng cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Đội tuyển chơi bế tắc trong hiệp một, và phải đợi đến sai lầm của đối thủ mới ghi được bàn trên chấm phạt đền ở phút 68 nhờ công tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Sau những phút thót tim, đến phút bù thứ ba, Phạm Tuấn Hải mới tận dụng được pha bắt bóng hụt của thủ môn Lào để ấn định chiến thắng.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng đây là kịch bản thường thấy của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, đặc biệt trước các đối thủ yếu hơn. "Hiệp một đội tuyển thường vần cho đối thủ vất vả để bào mòn thể lực, trước khi tổ chức tấn công nhiều hơn trong hiệp hai", ông nói. "Nhưng hiệu suất ghi bàn thấp là bệnh kinh niên. Các cầu thủ tiếp xúc bóng không chuẩn, thiếu lực khi dứt điểm. Có những tình huống cần tinh tế, họ lại mắm môi mắm lợi sút ra ngoài".

Ông lấy dẫn chứng những cú dứt điểm của Nguyễn Tiến Linh, đặc biệt ở phút 31. Trung phong của Việt Nam đỡ bước một khá tốt, nhưng cú chân trái vọt xà. Sáu phút sau, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có đủ không gian trong vòng cấm nhưng dứt điểm không hiểm để thủ môn Lào cản phá. Hay ở phút 60, tiền đạo vào thay người Phạm Tuấn Hải đặt lòng quá cao đưa bóng dội xà.

Cũng theo cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Việt Nam thường gặp khó trước các đối thủ lùi sâu phòng ngự, và đây là vấn đề từ thời HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, Lào dưới thời HLV Ha Hyeok-jun thật sự tiến bộ trong sơ đồ 5-4-1, và chơi có phương án. Ông dẫn chứng khi Đỗ Duy Mạnh có bóng, chủ nhà lập tức gây áp lực bằng hai cầu thủ. "Đó là ý đồ chứ không phải ngẫu nhiên", ông nói. "Lào tiến bộ với phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và phản công không bừa bãi. Nhưng tất nhiên, đẳng cấp và khả năng kiểm soát bóng vẫn chưa thể so sánh với Việt Nam".

Vì sao sự thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik không thành công? Vì sao sự thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik không thành công?

Trong khi đó, cựu HLV thể lực đội tuyển Việt Nam Bae Ji-won cho rằng khả năng khống chế bóng của các cầu thủ còn nhiều lỗi, đặc biệt ở hàng công và hai biên trong khâu cuối. "HLV Kim luôn thích đá nhanh và hiệu quả. Điều ấy đòi hỏi cầu thủ xử lý ở tốc độ cao, bình tĩnh và chính xác, nhưng họ chưa làm được", ông Bae cho hay. "Ở giai đoạn đầu, HLV Kim thường cho Việt Nam tấn công cánh và tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Giờ đây, ông muốn có thêm phương án tấn công trung lộ, nhưng sai số còn nhiều".

Sau trận, chính HLV Kim thừa nhận kế hoạch thử nghiệm bất thành, với sơ đồ bốn hậu vệ và tấn công nhanh.

Theo ông Bae, điểm tích cực trận này là ban huấn luyện đã phản ứng nhanh, khi thay toàn bộ hàng công. Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Hai Long vào thay Nguyễn Tiến Linh, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Vĩ và Lê Phạm Thành Long đầu hiệp hai. "HLV Kim vẫn làm chủ được trận đấu với các phương án dự phòng", vị chuyên gia Hàn Quốc cho biết. "Hàng công hiệp hai chất lượng hơn đã thực hiện tốt hơn đáng kể những ý đồ mà HLV mong muốn".

Chuyên gia Phan Anh Tú cũng đồng tình, khi đánh giá Tuấn Hải chạy chỗ và bứt tốc đều tốt, còn Xuân Son che chắn bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội. Những điều này giúp các tiền vệ sáng tạo Hoàng Đức và Quang Hải phát huy khả năng. "Khi có tiền đạo chạy chỗ tốt, các đường chuyền cũng trở nên hoàn hảo. Đó là khác biệt", ông nói thêm.

Ngoài ra, mặt sân cũng là lý do cản trở Việt Nam. Ông Bae Ji-won đánh giá mặt sân Quốc gia Lào mới có vẻ quá mềm và thiếu bằng phẳng, còn hai trận gặp Nepal trên sân Bình Dương và Thống Nhất ở TP HCM lại vướng mưa lớn, khiến các cầu thủ không phát huy hết khả năng.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư.

Theo hai vị chuyên gia, nếu lối chơi này áp dụng cho Malaysia, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chất lượng con người khác biệt. "Việt Nam cần nỗ lực hơn nếu muốn thắng Malaysia. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào cách tiếp cận", ông Bae nói. "Malaysia phòng ngự như Lào sẽ không dễ cho Việt Nam. Nếu họ kiên định với tấn công để thể hiện sự tiến bộ thì mở ra thêm cơ hội".

Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 với 7 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng hiện tại, nhóm này đang chịu án cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày 26/9/2025, do giả mạo hồ sơ nhập tịch. Sai phạm này khiến Malaysia khả năng cao bị xử thua ngược 0-3 trước Việt Nam.

"Tôi nghĩ Malaysia khó thoát án phạt trừ điểm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần khi gặp Việt Nam vào năm sau", chuyên gia Phan Anh Tú cho biết. "Việt Nam đã làm tốt phần việc là thắng Nepal và Lào, để chờ điều kiện đủ. Việc giành vé dự Asian Cup 2027 là tất yếu phải đến".

Việt Nam sẽ tiếp Malaysia vào ngày 31/3/2026 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển đang đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém đối thủ này ba điểm.

Chuyên gia Bae Ji-won sinh năm 1963 tại Hàn Quốc, từng thi đấu và học bóng đá tại Đức. Ông theo nghiệp huấn luyện từ 28 tuổi, và có tất cả các bằng huấn luyện bóng đá của LĐBĐ Đức. Năm 2002, ông Bae làm HLV thể chất cho các trọng tài tại World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, sự nghiệp huấn luyện bắt đầu tại Đại học Seoul, rồi chuyển sang các CLB chuyên nghiệp Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai, Busan Icons, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai và Gangwon. Năm 2005, ông là trợ lý HLV và HLV thể lực cho U19 Bournemouth tại Anh. Năm 2017, Bae Ji-won làm HLV thể lực cho ĐTQG và U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, rồi chia tay sau khi vô địch AFF Cup 2018. Sau đó, ông sang Hong Kong làm việc ở hai CLB lớn nhất là Kitchee và Eastern. Năm 2022, ông trở lại Việt Nam làm việc cho Thể Công Viettel và có giai đoạn làm HLV tạm quyền sáu tháng cuối trước khi rời đội vào tháng 12/2023.

Hiếu Lương