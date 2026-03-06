Chuyên gia giải đáp những lầm tưởng về đậu nành

Protein đậu nành hỗ trợ xây dựng cơ bắp, isoflavone trong đậu nành không làm tăng nguy cơ ung thư vú, tiêu thụ đậu nành không khiến nam giới bị "nữ tính hóa", theo chuyên gia Susan Bowerman.

ThS Susan Bowerman - Giám đốc Cấp cao, Đào tạo và Giáo dục dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife cho biết, thực phẩm từ đậu nành từ lâu đã được công nhận là nguồn cung cấp protein tốt. Ở một số nơi trên thế giới, đậu nành đã là một phần của chế độ ăn uống suốt hàng nghìn năm. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh những lợi ích sức khỏe đa dạng của đậu nành. Tuy vậy, nhiều người vẫn có những hiểu lầm xoay quanh nguồn thực phẩm này.

Bà Susan Bowerman - Giám đốc Cấp cao, Đào tạo và Giáo dục dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife. Ảnh: Herbalife

Estrogen thực vật không giống với estrogen tự nhiên

Theo Susan Bowerman, nhiều quan niệm sai lầm về thực phẩm từ đậu nành xuất phát từ việc đậu nành chứa các hợp chất tự nhiên gọi là isoflavone. Isoflavone là "phytoestrogen" - còn được gọi là estrogen có nguồn gốc từ thực vật.

Isoflavone có cấu trúc hóa học tương tự, nhưng không hoàn toàn giống với estrogen tự nhiên - loại hormone do cơ thể sản xuất. Vì vậy, phytoestrogen từ thực vật trong đậu nành không gây ra những tác động giống như estrogen do cơ thể tạo ra.

"Khi nghe 'đậu nành chứa phytoestrogen', một số người cho rằng ăn đậu nành sẽ khiến cơ thể bị dư thừa estrogen, nhưng điều đó không đúng", Susan Bowerman nói.

Isoflavone trong đậu nành không làm tăng nguy cơ ung thư vú

Theo chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife, một số người tránh sử dụng thực phẩm từ đậu nành vì lầm tưởng estrogen thực vật sẽ làm tăng mức estrogen trong cơ thể và làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, thực tế có thể ngược lại. Trong trường hợp ung thư vú, lo ngại rằng đậu nành làm tăng estrogen tự nhiên là không có cơ sở. Trên thực tế, tỷ lệ ung thư vú thấp hơn ở các quốc gia tiêu thụ đậu nành thường xuyên.

Trong các nghiên cứu dịch tễ học tại châu Á, việc tiêu thụ nhiều đậu nành từ sớm có liên quan đến việc giảm 25-60% nguy cơ ung thư vú. Tương tự, Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cũng kết luận rằng isoflavone từ đậu nành không làm tăng nguy cơ ung thư vú hoặc ung thư nội mạc tử cung.

Đậu nành là một thực phẩm quen thuộc trong nhiều chế độ ăn uống. Ảnh: Herbalife

Đậu nành không "nữ tính hóa" nam giới

Quan niệm tiêu thụ đậu nành sẽ bị "nữ tính hóa" khiến một số nam giới tránh hoàn toàn các sản phẩm từ đậu nành. Theo Susan Bowerman, dù từng gây chú ý trên truyền thông, điều này chỉ được ghi nhận trong một nghiên cứu về một người đàn ông 60 tuổi uống gần 3 lít sữa đậu nành mỗi ngày. Ước tính người này tiêu thụ lượng isoflavone gấp 9 lần (360 mg) so với mức tiêu thụ thông thường của nam giới lớn tuổi Nhật Bản - vốn đã cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Chế độ ăn của người này cũng mất cân bằng và thiếu dưỡng chất. Nhiều thử nghiệm lâm sàng không ghi nhận tác dụng "nữ tính hóa" ở nam giới khi sử dụng tới 150 mg isoflavone đậu nành mỗi ngày.

Protein đậu nành hỗ trợ xây dựng cơ bắp

Khi nghĩ đến protein giúp tăng cơ, nhiều người thường nghĩ đến whey protein. Tuy nhiên, protein đậu nành cũng hiệu quả trong việc thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp.

Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng sự nhầm lẫn về phytoestrogen đã dẫn đến quan niệm sai rằng các hợp chất thực vật này có thể làm giảm testosterone và cản trở phát triển cơ bắp. Thực tế, một phân tích tổng hợp các nghiên cứu về protein và isoflavone đậu nành kết luận rằng thực phẩm đậu nành hoặc thực phẩm bổ sung isoflavone không có tác động đáng kể đến nồng độ testosterone ở nam giới.

"Đậu nành là nguồn protein tuyệt vời và cũng giàu arginine - axit amin mà cơ thể sử dụng để sản xuất nitric oxide", Susan Bowerman nói và phân tích, nitric oxide giúp tăng lưu lượng máu đến cơ bắp, hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất trong quá trình tập luyện. Vì thế, đậu nành cũng hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi mô cơ.

Đậu nành thân thiện với môi trường, thay thế protein động vật

"Tạm gác lại những hiểu lầm, hãy nhìn vào hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng của đậu nành", Susan Bowerman nói. Đậu nành là protein thực vật hoàn chỉnh - chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần để tạo nên nhiều cấu trúc protein chuyên biệt. Đậu nành cũng ít chất béo bão hòa và tự nhiên không chứa cholesterol.

Việc bổ sung thực phẩm từ đậu nành có thể giúp tăng lượng vitamin như folate và vitamin K, cũng như các khoáng chất như canxi, magie và sắt. Ăn đậu nành nguyên hạt còn giúp tăng thêm lượng chất xơ - điều mà protein động vật không cung cấp.

"Cuối cùng, tiêu thụ nhiều protein thực vật như đậu nành cũng góp phần bảo vệ môi trường. So với chăn nuôi gia súc, sản xuất đậu nành sử dụng ít nước và đất hơn, đồng thời tạo ra ít khí nhà kính hơn", Susan Bowerman khẳng định

Bên cạnh vị trí Giám đốc Cấp cao, Đào tạo và Giáo dục dinh dưỡng toàn cầu của Herbalife, Susan Bowerman còn là Chủ tịch Hội đồng cố vấn dinh dưỡng Herbalife và Hội đồng cố vấn dinh dưỡng ngoại vi. Trước khi giữ vị trí tại Herbalife, bà là phó giám đốc Trung tâm dinh dưỡng con người của Đại học California, Los Angeles. Bà cũng từng giữ các vị trí giáo sư thỉnh giảng ngành dinh dưỡng tại Đại học Pepperdine ở Malibu, California, và giảng viên ngành dinh dưỡng tại Khoa Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, Đại học Bang California ở San Luis Obispo, California.

Kim Anh