Chuyên gia Arab Saudi: 'Ronaldo ảo tưởng vai trò ở Al Nassr'

Theo chuyên gia bóng đá Waleed Al-Faraj, tiền đạo Cristiano Ronaldo ảo tưởng bản thân là người điều hành Al Nassr, trong khi anh chỉ là đại sứ.

Al-Faraj là nhà bình luận thể thao có ảnh hưởng lớn tại Arab Saudi. Bình luận trong chương trình Action ma’a Walid trên kênh MBC Action, Al-Faraj tỏ ý chê trách việc Ronaldo đình công trong trận Al Nassr gặp Al Riyadh ở vòng 20 Saudi Pro League hôm 2/2.

"Ronaldo là cầu thủ tầm cỡ thế giới, đến đây với vai trò đại sứ cho dự án bóng đá Arab Saudi", ông nói. "Nhưng cậu ấy đã nhầm lẫn giữa việc làm đại sứ và việc trở thành người điều hành".

Ronaldo sút phạt đền trong trận Al Nassr gặp Al Fayah ở Saudi Pro League trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 1/11/2025. Ảnh: Reuters

Chuyên gia 56 tuổi cho biết CLB đã cố gắng kiểm soát thông tin, đưa ra lý do nghỉ ngơi để giải thích cho sự vắng mặt của đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, hàng loạt tin đồn xuất hiện từ truyền thông phương Tây, xoay quanh khả năng Ronaldo rời Arab Saudi, trở về Bồ Đào Nha, liên hệ với Man Utd hoặc cân nhắc sang Mỹ thi đấu.

Theo Al-Faraj, những thông tin này là "một dạng truyền thông và chiến tranh tâm lý", xuất phát từ đội ngũ của Ronaldo. "Mọi thứ được thổi phồng như thể có một cuộc khủng hoảng lớn sắp xảy ra, trong khi bản chất chỉ là nỗi bức xúc cá nhân", Al-Faraj nói thêm. "Cách xử lý như vậy không phù hợp với vị thế của một cầu thủ đang khoác áo Al Nassr".

Ông cũng nghĩ Ronaldo đang giận dữ, song bác bỏ nguyên nhân chính là thương vụ Karim Benzema rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal. Theo ông, việc Benzema chuyển sang khoác áo đối thủ truyền kiếp không phải gốc rễ của vấn đề. Thực tế, sự thất vọng của Ronaldo đã tích tụ trong thời gian dài, bắt nguồn từ thành tích của Al Nassr so với các đội bóng lớn khác trong hệ sinh thái của Quỹ Đầu tư Công (PIF) Arab Saudi .

Từ khi Ronaldo cập bến Al Nassr đầu năm 2023, Al Hilal vô địch quốc gia, Cup Nhà Vua và hai Siêu Cup, Al Ittihad đoạt cú đúp quốc nội mùa trước còn Al Ahli lên ngôi ở AFC Champions League Elite và Siêu Cup Saudi. Trong khi, Al Nassr chỉ có danh hiệu Arab Club Champions Cup 2023 không được coi là chính thức, cùng hai lần về nhì ở Saudi Pro League và Cup Nhà vua 2024. Theo Al-Faraj, chênh lệch ấy khiến một ngôi sao quen chiến thắng như Ronaldo khó chấp nhận.

Ronaldo mừng bàn thắng của Al Nassr trong trận gặp Al Okhdood trên sân Al Awwal ngày 27/12/2025. Ảnh: Reuters

Chuyên gia này cũng cảnh báo nếu Ronaldo tiếp tục không chơi trận gặp Al Ittihad ngày 6/2, mối quan hệ giữa cầu thủ này với Al Nassr và bóng đá Arab Saudi có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha hôm 3/2, Ronaldo đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Báo Record cho rằng Ronaldo sẽ chấm dứt cuộc nổi loạn và trở lại tập luyện cùng Al Nassr hôm nay 4/2, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Al Ittihad. Tờ báo này khẳng định Ronaldo không rời Riyadh để gây sức ép với PIF, cũng không bỏ bất kỳ buổi tập chung nào của đội, trái với một số đồn đoán trước đó.

Một số nhà báo Arab Saudi cũng xác nhận khả năng Ronaldo quay lại sân tập rất cao. Tuy nhiên, Record viết rằng việc siêu sao Bồ Đào Nha trở lại tập luyện không đồng nghĩa với cam kết tương lai lâu dài. Ronaldo vẫn đang cân nhắc khả năng rời Al Nassr sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Anh không có ý định trở về thi đấu tại Bồ Đào Nha, mà chỉ cân nhắc các lựa chọn khác ở châu Âu hoặc MLS.

Dù tương lai còn bỏ ngỏ, phong độ của Ronaldo tại Arab Saudi vẫn khó phủ nhận. Sắp tròn tuổi 41 nhưng anh đã ghi 18 bàn và kiến tạo ba bàn khác, trong 22 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tiền đạo Bồ Đào Nha đang đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League với 17 bàn, ít hơn một bàn so với Ivan Toney (Al Ahli).

Hoàng An (theo Kooora)