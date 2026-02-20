Chuyện gì xảy ra nếu CEO Ford đưa được ôtô Trung Quốc vào Mỹ?

CEO Ford ngỏ ý với Nhà Trắng về việc cho phép doanh nghiệp ôtô Trung Quốc vào Mỹ dưới hình thức liên doanh, cùng cách thức Trung Quốc mở thị trường cho phương Tây ba thập kỷ trước.

Xe Trung Quốc đang bị chặn vào thị trường Mỹ bởi mức thuế 100%, được đặt ra từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Bloomberg cho biết Jim Farley, người đứng đầu hãng Ford, đề xuất khuôn khổ để hãng xe Trung Quốc sản xuất tại Mỹ cuối tuần trước.

Theo đề xuất của Jim Farley tới các quan chức Nhà Trắng, hình thức liên doanh có thể là giải pháp tạm thời trong cuộc chiến ôtô, cho phép doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất xe tại Mỹ, với điều kiện một công ty Mỹ nắm giữ cổ phần chi phối.

CEO Ford Jim Farley tại Trung tâm Xe điện của doanh nghiệp ở Dearborn, Michigan, Mỹ ngày 26/4/2022. Ảnh: Reuters

Theo mô hình liên doanh, Detroit Free cho rằng hai bên sẽ chia sẻ lợi nhuận và công nghệ, nhưng đối tác Mỹ sẽ vẫn nắm quyền điều hành. Đây cũng là cách thức nhằm bảo vệ các nhà sản xuất ôtô trong nước.

Bloomberg nhận định hình thức liên doanh trên khá thú vị, bởi tương tự cách thức Trung Quốc áp dụng với hãng xe phương Tây cách đây ba thập kỷ. Khi đó, Bắc Kinh yêu cầu các nhà sản xuất phương Tây phải hợp tác với doanh nghiệp nội còn non trẻ của nước này nếu muốn mở nhà máy tại đất nước tỷ dân.

Trong một khoảng thời gian, mô hình này mang lại lợi ích cho hai bên. Một mặt, nó giúp các công ty như GM và Volkswagen tiếp cận được thị trường đang phát triển nhanh chóng. Mặt khác, doanh nghiệp Trung Quốc được chuyển giao công nghệ và chuyên môn sản xuất.

Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cởi mở hơn với hãng xe Trung Quốc. Theo tư liệu từ Nhà Trắng, tại Triển lãm Ôtô Detroit tháng trước, ông Trump tuyên bố có thể xem xét cho phép các nhà sản xuất ôtô nước này thâm nhập thị trường Mỹ nếu họ xây dựng nhà máy và tuyển dụng lao động địa phương.

Trong khi đó, theo chuyên trang Autoblog của Mỹ, Ford đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các công ty Trung Quốc, đồng thời công khai ca ngợi những tiến bộ của nước này trong công nghệ xe điện. Trước đó, họ đã bác thông tin về việc đàm phán với Xiaomi để sản xuất xe tại Mỹ.

Chuyên trang này nhận định việc cho phép những doanh nghiệp Trung Quốc sang thị trường Mỹ sẽ làm đảo lộn ngành công nghiệp ôtô nước này. General Motors từng cảnh báo rằng tình trạng trên có thể gây ra "tác động tàn phá" với hãng xe trong khu vực.

Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. CNN dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định xe Trung Quốc sẽ xuất hiện tại các showroom Mỹ trong 5-10 năm tới. Lei Xing, cựu tổng biên tập tạp chí China Automotive Review, khẳng định các hãng xe Trung Quốc có tham vọng và sẵn sàng "Mỹ tiến", chấp nhận xây nhà máy tại nước này thay vì nhập khẩu thẳng từ nước họ.

Những chiếc xe chờ xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 2/4/2020. Ảnh: Reuters

"Mọi nhà sản xuất ôtô trên thế giới đều coi thị trường Mỹ là đấu trường tối thượng để giành chiến thắng", Michael Dunne, chuyên gia tư vấn trong ngành công nghiệp ôtô, nói. Ông đã góp phần hỗ trợ các hãng xe phương Tây vào Trung Quốc những năm 1990. Chuyên gia này thêm rằng người Mỹ giàu có và chịu chi hơn nhiều. Tức là, thị trường này sinh lời nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào.

Đơn cử, giá trung bình của một chiếc ôtô xuất khẩu từ Trung Quốc năm ngoái vào khoảng 19.000 USD, trong khi giá trung bình xe mới được bán tại Mỹ là khoảng 50.000 USD.

Theo Autoblog, công thức của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc rất đơn giản: Cung cấp công nghệ tiên tiến với giá thấp. Ví dụ, Xiaomi SU7 Max có công suất khoảng 600 mã lực và hiệu năng tương đương với Tesla Model 3 Performance, nhưng giá bán chỉ hơn 40.000 USD, rẻ hơn gần 30%. Giới phân tích nhận định nếu những chiếc xe như vậy được bán tại thị trường Mỹ, chúng có thể gây ra sự xáo trộn đáng kể trên thị trường, đặc biệt là về giá cả, buộc các hãng xe lâu đời phải thích nghi.

Tuy nhiên, với người tiêu dùng, sự cạnh tranh gia tăng có thể đồng nghĩa với nhiều lựa chọn hơn và giá cả cạnh tranh hơn.

Thực tế, Volvo, thương hiệu thuộc hãng xe Geely của Trung Quốc, đã xây nhà máy ở Nam Carolina vào năm 2015. Nhà máy này mới được đầu tư thêm 1,3 tỷ USD, có thể là bàn đạp để Geely bắt đầu sản xuất ôtô thương hiệu Zeekr và Lynk & Co. tại Mỹ. Ash Sutcliffe, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Geely, đã chia sẻ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức về ôtô Autoline tháng trước.

Geely hiện bán một lượng xe Zeekr cho Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet, công ty mẹ của Google. Ông Xing cho rằng Geely là hãng xe Trung Quốc có vị thế tốt nhất để thâm nhập thị trường Mỹ.

Một hình thức liên doanh có lẽ là giải pháp khả thi để đối phó với tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc, theo Autoblog. Những diễn biến tiếp theo có thể diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng Tư.

Tại Bắc Mỹ, các hãng xe Trung Quốc đã mở rộng hoạt động tại Mexico, tiến vào thị trường Canada. Họ cũng hiện diện tại một số khu vực ở Nam Mỹ.

Tại Mexico, xe điện Trung Quốc chiếm khoảng 20% số xe bán ra. Nếu tính riêng xe điện, riêng BYD chiếm 70% thị phần. Sự "xâm nhập" chóng vánh này khiến Mexico bất ngờ. Cuối năm ngoái, họ quyết định áp thuế 50% một số sản phẩm từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do, gồm cả ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bảo Bảo (theo Autoblog, CNN, Bloomberg)