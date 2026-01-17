Mỹ cảnh báo Canada vì nhập xe điện Trung Quốc

Quan chức Mỹ cho rằng Canada sẽ "hối hận" với quyết định cho nhập khẩu tới 49.000 xe điện Trung Quốc, theo thỏa thuận thương mại mới với Bắc Kinh.

"Tôi nghĩ họ sẽ nhìn lại quyết định này và chắc chắn hối hận vì đã mang nhiều xe Trung Quốc vào thị trường", Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết trong một sự kiện của chính phủ ở nhà máy của hãng xe Ford tại Ohio. Sự kiện này được tổ chức để quảng bá nỗ lực làm xe giá rẻ hơn.

Năm 2024, Canada áp thuế nhập khẩu 100% với xe điện Trung Quốc, sau khi Mỹ có động thái tương tự. Tuy nhiên, ngày 16/1, hai nước đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ trong chuyến thăm của Thủ tướng Mark Carney tới Trung Quốc.

Theo đó, Canada sẽ giảm thuế nhập khẩu cho xe điện Trung Quốc xuống 6,1%. Ông Carney kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế cho hạt cải dầu xuống 15% trước tháng 3. Hai bên đồng thời cam kết giảm rào cản thương mại và thắt chặt các quan hệ chiến lược mới.

Thủ tướng Canada Mark Carney tại Bắc Kinh hôm 16/1. Ảnh: Reuters

Động thái này làm dấy lên lo ngại tại Mỹ, rằng điều này có thể giúp Trung Quốc tăng vị thế tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, Washington đang ngày càng có lập trường cứng rắn với ôtô và linh kiện từ nước láng giềng.

Dù vậy, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết lượng phương tiện này hạn chế và không ảnh hưởng đến các hãng xe Mỹ đang xuất khẩu sang Canada. "Tôi không cho rằng việc này sẽ gây gián đoạn chuỗi cung ứng của Mỹ sang Canada. Những chiếc xe đó sang Canada thôi, sẽ không đến Mỹ đâu", ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác trên CNBC, Greer đánh giá quyết định của Canada "có vấn đề". "Không có nhiều xe Trung Quốc được bán tại Mỹ. Lý do là chúng ta có thuế nhập khẩu để bảo vệ người dân và các lao động ngành xe hơi Mỹ", ông nói. Bên cạnh đó, các quy định được ban hành tháng 1/2025 với phương tiện có kết nối internet và hệ thống định vị cũng là rào cản cho xe Trung Quốc tại đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết ông muốn các hãng xe Trung Quốc sang Mỹ xây nhà máy. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ phản đối việc này. Các hãng ôtô lớn của Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa đối với ngành ôtô nước này.

Hà Thu (theo Reuters)