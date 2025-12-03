'Chuyện ấy' sau cãi vã có giúp vợ chồng thêm gắn kết?

Nhiều cặp vợ chồng chọn quan hệ tình dục ngay sau khi tranh cãi như một cách làm hòa, nhưng liệu "sex hòa giải" thực sự giúp gắn kết hay chỉ là "liều thuốc giảm đau tạm thời", che lấp mâu thuẫn chưa được giải quyết?

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết trong hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh. Không ít đôi tìm đến tình dục sau xung đột như một phản ứng bản năng để xoa dịu cảm xúc, song hiệu quả và rủi ro của hành vi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Vì sao dễ phát sinh nhu cầu tình dục sau mâu thuẫn?

Sau cãi vã, cơ thể thường căng thẳng, tim đập nhanh, adrenaline tăng, khiến nhu cầu được gần gũi thể xác bùng lên như một cơ chế cân bằng cảm xúc. Một nghiên cứu trên Journal of Sex Research ghi nhận 37% cặp đôi từng có "sex hòa giải" và phần lớn mô tả trải nghiệm này mãnh liệt hơn bình thường.

Các hormone và chất dẫn truyền thần kinh cũng góp phần tạo nên cảm giác kết nối. Cortisol tăng khi căng thẳng, oxytocin tiết ra lúc quan hệ giúp củng cố sự gắn bó, dopamine tạo khoái cảm như một "phần thưởng" cho não bộ. Nghiên cứu trên Biological Psychology ghi nhận nồng độ oxytocin ở những người quan hệ sau cãi vã cao hơn 20%, lý giải vì sao họ cảm thấy dễ "làm hòa" hơn.

Lợi ích ngắn hạn của "sex hòa giải"

Sex sau mâu thuẫn có thể giúp hạ nhiệt nhanh chóng, biến giận dữ thành sự thỏa mãn, đồng thời tăng cường kết nối tình cảm nhờ sự giải phóng oxytocin. Việc này còn có thể khẳng định sức hấp dẫn lẫn nhau, cho thấy tình cảm chưa rạn nứt, giải tỏa căng thẳng như một "bài tập thể dục" cho cơ thể.

Theo Evolutionary Psychology, 25% cặp đôi cho rằng cách này giúp họ hòa giải dễ hơn, đặc biệt ở nhóm dưới 40 tuổi.

Rủi ro tiềm ẩn khi lạm dụng

"Sex hòa giải" nếu lạm dụng có thể để lại nhiều hệ quả. Việc quan hệ ngay sau cãi vã đôi khi chỉ che giấu mâu thuẫn thật sự, khiến vấn đề gốc rễ không được giải quyết và dễ tái phát. Trong một số trường hợp, tình dục bị biến thành công cụ để ép buộc hoặc kiểm soát bạn đời, đặc biệt khi một bên chưa thực sự sẵn sàng hoặc chưa tha thứ, dẫn đến tổn thương tâm lý lâu dài. Các cặp đôi thường xuyên quan hệ sau những xung đột nặng cũng dễ rơi vào vòng lặp căng thẳng - làm hòa - rồi tiếp tục căng thẳng trở lại.

Nghiên cứu của Makepeace và cộng sự trên Journal of Interpersonal Violence cho thấy 42% cặp đôi có bạo lực thể chất cũng quan hệ ngay sau mâu thuẫn, nhưng nhiều trường hợp mô tả đây là hành vi mang tính ép buộc, không xuất phát từ sự tự nguyện.

Yếu tố xã hội và văn hóa

Trong xã hội Việt Nam, không ít cặp đôi ngại ngần đối thoại, chọn cách im lặng hoặc dùng tình dục để "giải quyết nhanh". Văn hóa Á Đông coi sự gắn bó thể xác là bằng chứng tình cảm chưa rạn nứt. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sex, mâu thuẫn sâu xa có thể bị che lấp, lâu dài dễ dẫn đến đổ vỡ.

Các chuyên gia tâm lý khẳng định tình dục sau cãi vã có thể mang tính tích cực nếu diễn ra trong sự tự nguyện, khi mâu thuẫn chỉ ở mức nhẹ. Nếu bị biến thành công cụ kiểm soát, nó gây tổn hại cả thể chất lẫn tinh thần.

Bác sĩ Duy cho rằng tình dục sau cãi vã có thể mang lại cảm giác gắn kết ngắn hạn nhờ tác động của hormone và cảm xúc mạnh, song không thể thay thế sự chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng trong hôn nhân.

"Sex hòa giải" chỉ nên là phần bổ trợ trong quá trình hòa giải, không phải giải pháp duy nhất. Muốn bền vững, vợ chồng vẫn cần đối thoại và xử lý tận gốc mâu thuẫn.

Lê Phương