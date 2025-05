Chương Tử Di diện đầm Công Trí dự sự kiện

MỹMinh tinh Trung Quốc Chương Tử Di toát lên vẻ sang trọng trong đầm xẻ ngực của Công Trí ở Gold Gala Awards 2025.

Tại lễ trao giải tôn vinh những cá nhân gốc Á có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và cộng đồng hôm 10/5 ở Los Angeles, Chương Tử Di diện bộ đầm đen thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Công Trí.

Thiết kế ôm sát eo, tạo điểm nhấn với đường xẻ chữ V ở ngực và chi tiết xếp nếp nhẹ nhàng ở phần thân váy. Phần vai được dựng phom sắc nét, tạo vẻ quyền lực cho người mặc. Diễn viên phối thiết kế cùng bộ trang sức bản lớn của Tiffany.

Chương Tử Di phối đầm Công Trí với túi hộp trắng. Ảnh: Elle

Để chuẩn bị cho sự kiện, êkíp của cô làm việc với nhà thiết kế hồi tháng 4. Công Trí cho biết hạnh phúc khi được nữ diễn viên nổi tiếng chọn và thích thiết kế của anh.

Tại Gold Gala Awards 2025, ngoài Chương Tử Di, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng được vinh danh, như đạo diễn Lý An, Priyanka Chopra, đạo diễn Jon M. Chu, Megan Thee Stallion. Sự kiện do Gold House - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Los Angeles, New York, San Francisco và Singapore - tổ chức, nhằm thúc đẩy lợi ích của người gốc Á và Thái Bình Dương.

Bộ đầm đi kèm đai lưng bằng da, tôn vòng eo của nữ diễn viên. Ảnh: Elle

Chương Tử Di, 46 tuổi, hoạt động giải trí 26 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Những năm gần đây, cô chưa có tác phẩm gây tiếng vang quốc tế. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Uông Phong, có hai con, vợ chồng ly hôn năm 2023, các con sống cùng mẹ.

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như diễn viên Selena Gomez,Joey King, Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya.

Ý Ly