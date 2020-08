Chuồng bò 230 triệu đồng - nghịch lý đầu tư công

Theo hồ sơ, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương. Tháng 7/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phân bổ kinh phí thực hiện các hạng mục của đề án. Tại bản Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương) có hạng mục xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch với kinh phí 12,6 tỷ đồng, xây 67 chuồng bò cho 67 hộ dân (trung bình mỗi công trình hơn 186 triệu đồng).