Phúc Long đạt doanh thu kỷ lục từ khi về tay Masan

Chuỗi trà và cà phê Phúc Long có doanh thu 516 tỷ đồng trong quý III, mức cao nhất từ khi về tay Masan, nhờ bán bánh và làm mới thương hiệu.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh mới đây, Tập đoàn Masan (MSN) cho biết Phúc Long Heritage - đơn vị vận hành chuỗi trà và cà phê Phúc Long - ghi nhận doanh thu 516 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với quý III/2024. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ khi chuỗi đồ uống này được MSN hợp nhất từ đầu năm 2022. Nguyên nhấn đến từ số lượng đơn hàng giao tăng, giá trị hóa đơn trung bình cao hơn từ nhóm thực phẩm và doanh thu trung bình mỗi ngày ở các cửa hàng hiện hữu cải thiện mạnh sau chiến dịch tái định vị thương hiệu.

Biên lợi nhuận ròng kỳ này đạt 10,8% - gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) ghi nhận khoảng 94 tỷ đồng. Đây là mức cao thứ hai từ khi chuỗi đồ uống này về tay Masan. Mức lãi EBITDA kỳ này cũng giữ khoảng cách sát với kỷ lục 95 tỷ đồng của quý II/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Phúc Long đạt 1.373 tỷ đồng, cải thiện hơn 14% so với cùng kỳ. EBITDA lũy kế ở mức 255 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5%. Mức này tương đương EBITDA của cả năm 2023 và vượt con số của năm 2022.

Chuỗi này công bố lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng hơn 80%. Lãi trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt mức lợi nhuận 97 tỷ đồng của cả năm 2024.

Ban lãnh đạo chuỗi cho biết động lực tăng trưởng đến từ mảng thực phẩm bao gồm bánh, kem và sữa chua. Doanh thu của mảng thực phẩm trong quý III đã tăng hơn 45%. Kết quả này phản ánh mức độ đón nhận ngày càng cao của người tiêu dùng và vai trò của nhóm thực phẩm trong việc gia tăng giá trị hóa đơn trung bình của chuỗi.

Doanh thu từ kênh giao hàng cũng tăng 21% so với cùng kỳ trong quý III, chiếm 33% doanh thu bán lẻ và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Kênh giao hàng đã mở rộng thêm các cơ hội tiêu dùng ngoài cửa hàng và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng với số lượng đơn hàng giao tăng 57% so với cùng kỳ, góp phần duy trì đà tăng doanh thu cho chuỗi.

Quý vừa qua, Phúc Long triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu gồm làm mới không gian, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu gắn liền văn hóa truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại. Chuỗi cũng tập trung chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đến pha chế, đảm bảo chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống.

Khách hàng đang cầm trên tay một ly cà phê Phúc Long. Ảnh: MSN

Masan lần đầu rót vốn vào Phúc Long hồi tháng 5/2021. Khi đó, doanh nghiệp này chi 15 triệu USD để nắm 20% cổ phần, với định giá 75 triệu USD. Chỉ một năm sau đó, định giá của Phúc Long tăng gấp 6 lần lên gần 450 triệu USD, sau khi Masan chi hơn 6.100 tỷ đồng để mua thêm 65% cổ phần.

Tập đoàn này kỳ vọng đưa Phúc Long thành công ty trà và cà phê số một Việt Nam nhờ đà tăng tốc mở mới điểm bán. Để đạt mục tiêu, ban đầu định hướng của họ mở rộng 1.000 mô hình ki-ốt tích hợp vào hệ thống Winmart. Tuy nhiên, chiến lược này đã được Masan thừa nhận trong báo cáo thường niên 2022 rằng "không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu". Họ đóng cửa hàng trăm ki-ốt từ nửa cuối năm 2022 và chuyển sang tập trung vào các cửa hàng đại diện thương hiệu (flagship).

Từ năm 2023, quá trình tái cấu trúc Phúc Long từng được các đơn vị phân tích xem là một điểm có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mảng hàng tiêu dùng và cả Tập đoàn Masan. Ngoài ra, chuỗi còn chịu ảnh hưởng thêm bởi xu hướng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong lần ra mắt nhận diện mới, bà Patricia Marques, Tổng giám đốc Phúc Long Heritage, ví Phúc Long như người trẻ khoảng 30 tuổi, năng động, từng trải qua khó khăn như bao người khác. Tuy nhiên, bà nói chuỗi đã vượt qua và "trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận điều mới".

Năm nay, Phúc Long đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.910-2.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18-36% so với cùng kỳ, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng ở các cửa hàng hiện hữu và cải thiện biên lợi nhuận. Trong nửa cuối năm, chuỗi tiếp tục tập trung gia tăng đóng góp của nhóm sản phẩm thực phẩm vào tổng doanh thu như một động lực tăng trưởng chính. Đồng thời, Phúc Long cũng sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới và nâng cao doanh thu trung bình mỗi ngày nhằm củng cố vị thế tại thị trường Hà Nội.

Tất Đạt