Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục vì khả năng Fed giảm lãi suất

Wall Street xác lập kỷ lục mới, khi lạm phát tháng 7 tăng chậm hơn dự báo, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất tháng 9.

Chốt phiên giao dịch 12/8, chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 6.445 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 21.681 điểm. Đây đều là mức đỉnh mới của hai chỉ số này. DJIA cũng đi lên, khi đóng cửa với mức tăng 1,1%.

Thị trường khởi sắc sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này thấp hơn dự báo, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng kêu gọi Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE) phiên 12/8. Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong phiên họp tháng 9 là gần 90%. "Số liệu CPI hỗ trợ tốt cho thị trường, củng cố khả năng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ tháng tới", Katherine Bordlemay - Giám đốc quản lý danh mục tài sản khách hàng tại Goldman Sachs Asset Management nhận định.

Chỉ số theo dõi cổ phiếu ngành hàng không tăng 8,87% trong phiên 12/8, ghi nhận mức tăng ngày mạnh nhất trong hơn một tháng. Cổ phiếu ngành ngân hàng tăng 2,1%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng có diễn biến tốt. Alphabet tăng 1,2% sau khi startup AI Perplexity đề nghị mua trình duyệt web Chrome với giá 34,5 tỷ USD tiền mặt. Intel cũng lên thêm 5,6% sau khi ông Trump gặp CEO Lip-Bu Tan và đánh giá cuộc gặp "rất thú vị". Tuần trước, Tổng thống Mỹ kêu gọi Tan từ chức, vì "xung đột lợi ích lớn" từ mối quan hệ với các công ty Trung Quốc.

Nhà đầu tư cũng hoan nghênh thông tin ông Trump ký sắc lệnh tiếp tục gia hạn việc hoãn áp thuế với Trung Quốc đến ngày 10/11. Động thái này giúp hàng hóa Trung Quốc không bị áp thuế cao trong bối cảnh các hãng bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm quan trọng cuối năm.

Vài tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp ghi nhận đỉnh mới. Nguyên nhân là căng thẳng thương mại hạ nhiệt, khả năng Fed hạ lãi suất tăng lên và lợi nhuận các doanh nghiệp công nghệ vượt dự báo. Số liệu của BofA Global Research cho thấy dòng tiền đổ vào chứng khoán Mỹ tuần trước là lớn nhất 2 năm.

Dù vậy, John Velis - chiến lược gia vĩ mô tại BNY cảnh báo lạm phát vẫn có thể tăng tốc. "Quá trình này vẫn còn ở giai đoạn đầu. Khi Fed dự kiến bắt đầu hạ lãi suất vào mùa thu, dữ liệu lạm phát có thể bắt đầu ghi nhận một số tác động trực tiếp từ việc tăng giá do thuế nhập khẩu. Điều này sẽ làm phức tạp quyết định hạ lãi suất", ông giải thích.

Hà Thu (theo Reuters)