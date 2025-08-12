Ông Trump hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Ngày 11/8, quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tiếp tục gia hạn việc hoãn áp thuế với Trung Quốc.

Động thái này giúp hàng hóa Trung Quốc không bị áp thuế cao trong bối cảnh các hãng bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm quan trọng cuối năm. Trong cuộc họp báo trước đó, khi được hỏi về khả năng gia hạn thuế nhập khẩu, Tổng thống Mỹ cho biết: "Chúng ta sẽ cùng xem chuyện gì xảy ra". Ông cũng ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hồi tháng 5, sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), quan chức hai nước thống nhất tạm hoãn áp thuế một phần thuế đối ứng trong 90 ngày và giảm đáng kể mức thuế nhập khẩu. Theo đó, tổng thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc sẽ tạm thời giảm từ 145% về 30%. Thuế áp với hàng hóa Mỹ cũng giảm từ 125% về 10%. Các mức này có hiệu lực đến hết ngày 11/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 9/8. Ảnh: AP

"Đây là tin tích cực. Các bước đi giảm căng thẳng mà Mỹ và Trung Quốc thực hiện vài tuần qua cho thấy hai bên đều đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận, đặt nền tảng cho cuộc gặp giữa hai lãnh đạo vào mùa thu này", Wendy Cutler - cựu quan chức thương mại cấp cao của Mỹ nhận định.

Tuần trước, ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã rất gần một thỏa thuận thương mại. Ông nhấn mạnh có thể gặp ông Tập cuối năm nay nếu đạt thỏa thuận.

Ngày 29/7, quan chức Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển), nhưng không công bố kết quả cuộc họp. Giới chức Mỹ khi đó cho biết quyết định có tiếp tục hoãn áp thuế hay không thuộc về Tổng thống Trump.

Trước đó, hai vòng đàm phán tại Geneva và London đã giúp hạ đáng kể thuế nhập khẩu mà Washington và Bắc Kinh áp lên nhau. Dòng chảy đất hiếm, chip AI và nhiều hàng hóa khác giữa hai nước cũng được khôi phục. Tại London, Mỹ và Trung Quốc còn tuyên bố đạt thỏa thuận khung về dừng đối đầu thương mại và giải quyết việc siết xuất khẩu một số hàng hóa.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc đầu năm nay tăng mạnh để tránh thuế của ông Trump. Tuy nhiên, hoạt động này giảm mạnh hồi tháng 6. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm hơn 30% trong tháng 6, về 9,5 tỷ USD - thấp nhất hơn 20 năm.

Dù vậy, Washington gần đây liên tục gây sức ép buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu thô Nga. Cuối tuần trước, ông Trump còn thúc giục Trung Quốc tăng mua gấp 4 lần đậu tương Mỹ, để giảm thâm hụt thương mại.

Hà Thu (theo Reuters)