Cổ phiếu Vingroup khiến chứng khoán biến động mạnh

Sau buổi sáng điều chỉnh sâu do chịu ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup, chứng khoán dần phục hồi trong phiên chiều và chốt sát 1.730 điểm.

VN-Index rơi hơn 41 điểm ngay khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Chỉ số chung về sát 1.700 điểm, sụt khoảng 2,4% so với hôm qua. Tác nhân chính là nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup, bao gồm VIC, VHM, VRE và VPL, thi nhau nằm sàn. Trên bảng điện, các mã đều "trắng" bên mua do lệnh bán vừa được đưa lên đã nhanh chóng khớp, khiến hệ thống chưa kịp hiển thị. Điều này biểu hiện rõ bên bán đang chiếm áp đảo.

Sau gần một tiếng không biến động nhiều, chứng khoán mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm vào 10h30. Gần ba phần tư cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cao, cho thấy chưa có hiện tượng bán tháo và nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên đứng ngoài quan sát.

Trước giờ nghỉ trưa, chứng khoán giảm thêm và tạm dừng ở mức trên 1.690 điểm. So với hôm qua, thị trường điều chỉnh 52 điểm, tương đương hơn 3%.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến thị giá cổ phiếu Vingroup sáng 26/12. Ảnh: Tất Đạt

Chứng khoán cải thiện từ đầu phiên chiều, dần rút ngắn khoảng cách và lấy lại mốc 1.700 điểm. Chỉ số chung đi lên khi nhóm "họ Vin" cải thiện, trong đó VHM và VRE dần thoát giá sàn. Ngoài ra, một số mã quan trọng thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản cũng lấy lại sắc xanh.

Càng về cuối phiên, chứng khoán càng cải thiện. Từ mức thấp nhất biên độ, VIC của Vingroup chỉ còn giảm 1,9%; VHM của Vinhomes cách tham chiếu 3,8% và VRE của Vincom Retail chỉ điều chỉnh 0,8%.

Nhờ đó, VN-Index đóng cửa ở mức gần cao nhất cả phiên, sát 1.730 điểm. Khoảng cách so với tham chiếu được rút ngắn về hơn 13 điểm, tương đương mức giảm 0,75%.

Số lượng cổ phiếu tăng giá tròn 100 mã, trong đó có 3 mã tím trần gồm SGR, VTB và C47, với mức khớp lệnh thấp. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm vẫn nhiều gấp đôi với 218 mã, trong đó có 3 mã nằm sàn gồm VPL, LCG và HID.

Theo VNDirect, các cổ phiếu VIC, VHM và VPL dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu nhất tới thị trường. Cả ba khiến chỉ số chung mất gần 12 điểm.

Ở chiều ngược lại, những mã hỗ trợ VN-Index nhiều nhất là HPG, GAS, STB, GEE, BSR. Trong đó, cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát giữ sắc xanh cả ngày và đứng đầu thanh khoản với hơn 2.542 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch toàn sàn đạt trên 32.500 tỷ đồng, cao hơn hôm qua 23%. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 11, tức gần hai tháng qua.

Sau 5 phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng khoảng 1.155 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất hơn nửa tháng qua. VIC bị bán ròng mạnh nhất với hơn 531 tỷ, theo sau là VHM với gần 357 tỷ, VRE hơn 120 tỷ đồng.

Diễn biến hôm nay không nằm ngoài dự đoán của các đơn vị phân tích. Trước đó, phần đông công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định chỉ số Vn-Index có thể lùi về 1.700 điểm. Thị trường được dự báo khó tránh phiên giảm tiếp bởi nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn sau cú giảm mạnh, dẫn đến áp lực xả hàng lan ra diện rộng. Tâm lý bảo toàn thành quả trong những ngày cuối năm có thể kích hoạt đợt bán mạnh lượng cổ phiếu vừa mua giá cao hồi đầu tuần.

Nói với VnExpress, ông Bùi Công Toàn, chuyên viên tư vấn Chứng khoán VNDirect, cho rằng phản ứng hiện tại của thị trường khá mạnh. Dưới quan điểm của mình, ông tin rằng thông tin Vingroup không tiếp tục làm dự án cao tốc Bắc Nam sẽ có lợi cho doanh nghiệp này khi thế mạnh của họ là cơ sở hạ tầng và bất động sản. Nhìn sang Trung Quốc, gần như 90% các dự án cao tốc đường sắt đều lỗ, nên động thái này là "bước đi vững chắc" cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên áp lực trên thị trường là thật. Do đó, chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát rủi ro, đề phòng áp lực bán tháo nếu các phiên tới, nhóm "họ Vin" vẫn giảm. "Đưa danh mục tài khoản về tỷ lệ an toàn và quan sát các động thái tiếp theo của thị trường", ông Toàn nhấn mạnh.

Thời gian trước, nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup đã tăng giá khá nhiều nhưng không kéo theo toàn thị trường. Do đó, ở vùng giá hiện tại, áp lực bán cũng không cao. Ông kỳ vọng 1-2 phiên tới với việc nhà đầu tư bình tĩnh và có thời gian xem xét lại vấn đề, áp lực bán sẽ giảm bớt và kịch bản hồi phục sớm có thể xuất hiện. Ông cũng lưu ý kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý IV sắp diễn ra với kỳ vọng một năm tăng trưởng mạnh của rất nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tất Đạt