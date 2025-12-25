Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa xin rút đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Ngày 25/12, Tập đoàn Vingroup trình Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo Vingroup, họ muốn tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh...

"Đây là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup để đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", Vingroup cho biết.

Anh Tú