9h15 VN-Index phục hồi nhẹ sau ATO

Kết phiên ATO, chứng khoán cải thiện nhẹ lên vùng 1.710 điểm, cách tham chiếu hơn 30 điểm. Thanh khoản đạt gần 3.000 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ phiên trước.

Đồ thị VN-Index và VN30-Index khi kết thúc phiên ATO sáng 26/12. Ảnh: VNDirect

Bộ đôi "họ Vin" là VIC của Vingroup và VHM của Vinhomes tiếp tục gây tác động xấu nhất tới thị trường khi khiến chỉ số chung sụt hơn 25,5 điểm. Cả hai đang nằm sàn, xuất hiện dấu hiệu "trắng" bên mua.

Ở chiều ngược lại, HPG trở thành bệ đỡ cho thị trường. Cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 4% với thanh khoản dẫn đầu, gần 700 tỷ đồng.