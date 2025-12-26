-
9h15
VN-Index phục hồi nhẹ sau ATO
Kết phiên ATO, chứng khoán cải thiện nhẹ lên vùng 1.710 điểm, cách tham chiếu hơn 30 điểm. Thanh khoản đạt gần 3.000 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ phiên trước.
Bộ đôi "họ Vin" là VIC của Vingroup và VHM của Vinhomes tiếp tục gây tác động xấu nhất tới thị trường khi khiến chỉ số chung sụt hơn 25,5 điểm. Cả hai đang nằm sàn, xuất hiện dấu hiệu "trắng" bên mua.
Ở chiều ngược lại, HPG trở thành bệ đỡ cho thị trường. Cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 4% với thanh khoản dẫn đầu, gần 700 tỷ đồng.
9h00
Chứng khoán giảm hơn 41 điểm
VN-Index rơi hơn 41 điểm ngay khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Chỉ số chung về sát 1.700 điểm, sụt khoảng 2,4% so với hôm qua.
Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng chỉ số VN-Index xuất hiện nhịp giảm mạnh bất ngờ sau chuỗi tăng nhanh, với cây nến đỏ dài cho thấy áp lực chốt lời dồn dập cuối phiên trước. Về kỹ thuật, thị trường chưa vượt được vùng kháng cự 1.800 điểm, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quay đầu giảm từ vùng cao xác nhận động lượng tăng đang suy yếu. Trong ngắn hạn, nhóm phân tích cho rằng chứng khoán sẽ bước vào pha rung lắc, biến động mạnh.