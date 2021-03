Hà TĩnhTrần Hà và Nguyễn Phúc Hơn chui ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đà Nẵng, khi đi xe khách qua huyện Can Lộc bị cảnh sát chặn bắt, trưa 20/3.

Theo hồ sơ, Hà, 23 tuổi, trú quận Thanh Khê phạm tội Giết người; Hơn, 32 tuổi, trú Quảng Nam phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai bị giam chung phòng tại nhà tạm giữ của Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), phòng giam có 5 người.

Hơn và Hà (thứ 2 và 4 từ trái qua) bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 2h ngày 20/3, Hà và Hơn thấy ô thông gió của phòng giam có một thanh sắt bị hỏng nên bàn nhau bẻ gãy, chui qua trốn thoát. Bộ đôi ra quốc lộ 1A bắt xe khách biển Nam Định đi từ Đà Nẵng ra miền Bắc.

Công an Đà Nẵng phát lệnh truy nã đối với Hà và Hơn, đề nghị công an các tỉnh phối hợp truy bắt.

12h15 cùng ngày, biết xe khách biển Nam Định chuẩn bị chạy qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Can Lộc cử một số cán bộ mặc thường phục đứng đón xe, lên khống chế Hà và Hơn đang ngồi ở các dãy ghế phía sau.

Chiều 20/3, Công an Hà Tĩnh đã liên hệ, chờ Công an quận Hải Châu ra để bàn giao hai nghi phạm.

Đức Hùng