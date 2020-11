Tội phạm ma túy trốn khỏi nơi giam giữ

Nghệ AnTrần Nhạc (24 tuổi) phạm tội ma túy đang bị tạm giam đã trốn khỏi công an huyện Quỳnh Lưu, ngày 21/11.

Công an huyện Quỳnh Lưu xác nhận thông tin trên. Khi bỏ trốn, Nhạc mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám, tóc đinh, nói giọng Huế, cao 1,65 m, da ngăm đen.

"Cuối chiều 21/11, Nhạc lợi dụng lúc đang kiểm tra nơi giam giữ đã vùng chạy ra khỏi khuôn viên", nguồn tin cho biết.

Bị can Trần Nhạc. Ảnh: CA.

Nhạc, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) bị công an Quỳnh Lưu bắt khoảng một tháng trước liên quan tới ma túy. Trước khi bỏ trốn, người này đã khởi tố bị can, trong thời gian hoàn tất hồ sơ để chuyển tới trại giam công an tỉnh.

Một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang triển khai nhiều biện pháp để truy bắt kẻ bỏ trốn. Tới 10h hôm nay vẫn chưa có kết quả.

Công an đánh giá đây là tội phạm nguy hiểm, vì vậy thông báo để người dân phối hợp. Nếu ai phát hiện người nghi vấn thì báo theo số máy 0942231888. Mọi thông tin cung cấp đều được công an giữ bí mật.

Nguyễn Hải