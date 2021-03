Phạm nhân dỡ mái nhà vệ sinh bỏ trốn

Lâm ĐồngNguyễn Văn Võ, 44 tuổi, phạm nhân thụ án chung thân tội Giết người, bị bắt sau 3 ngày dỡ mái tôn nhà vệ sinh Trại giam Đại Bình bỏ trốn.

Rạng sáng 12/3, Võ đang lẩn trốn trong vườn cà phê ở xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị Công an Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) phối hợp các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng khống chế. Ông ta được đưa về trại giam, xem xét khởi tố về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 386 BLHS.

Cảnh sát làm việc với Nguyễn Văn Võ sáng 12/3. Ảnh: Công an cung cấp.

Võ quê Nam Định, mang án chung thân vì sát hại vợ, chấp hành án tại Trại giam Đại Bình được 10 năm. Chiều 8/3, lợi dụng lúc cải tạo có đông phạm nhân, ông ta xin đi vệ sinh rồi dỡ mái tôn trốn ra ngoài.

Trại giam Đại Bình đã huy động lực lượng phối hợp công an các địa phương truy tìm Võ, đồng thời phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Những ngày qua, cảnh sát bủa đi khắp các địa bàn Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), Hòa Nam, Hòa Bắc (Di Linh) cùng TP Bảo Lộc và các địa phương tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận để truy tìm Võ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Võ khai, sau khi trốn trại đã băng qua nhiều vườn cà phê rồi bơi qua sông Đại Bình thuộc xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm. Ở đây, hắn tìm thấy chòi rẫy của dân, lấy trộm áo thay áo tù nhân để tránh bị phát hiện; hái ổi, xoài ăn qua ngày.

Không chịu được đói và mệt, Võ quyết định bơi ngược sông Đại Bình, trở lại xã Lộc Thành. Lúc gần 5h sáng nay ông ta mò đến tiệm tạp hóa của người cháu họ hàng định xin tiền, thức ăn thì bị cảnh sát mai phục, bắt giữ.

Hoài Thanh