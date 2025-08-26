Chưa tiêm được vaccine do bão Kajiki, cần làm gì?

Tôi ở khu vực ảnh hưởng bão Kajiki nên gió to, mưa lớn, chưa tiêm vaccine theo lịch hẹn được, tiêm muộn có sao không và cần làm gì? (Hải Đăng, 25 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Mỗi loại vaccine đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về liều lượng, độ tuổi, hiệu quả, khoảng cách giữa các mũi tiêm, tuổi tối thiểu, tối đa và tuổi khuyến cáo trước khi cấp phép sử dụng. Lịch hẹn tiêm là khoảng thời gian tốt nhất để cơ thể tạo ra kháng thể tối ưu bảo vệ người tiêm khỏi virus, vi khuẩn gây bệnh. Việc tiêm đủ mũi sẽ giúp cơ thể sinh kháng thể và củng cố miễn dịch tối đa. Nếu tiêm không đúng lịch, tiêm không đủ mũi hoặc khoảng cách các mũi tiêm quá xa thì hiệu lực vaccine có thể giảm, không thể bảo vệ toàn diện.

Tuy nhiên, nếu lịch tiêm bị gián đoạn do các yếu tố bất khả kháng như mưa bão, bạn không nên quá lo lắng. Khi thời tiết ổn định, hãy sắp xếp tiêm bù sớm.

Một khu vực tại Nghệ An chịu ảnh hưởng của bão Kajiki, hôm 25/8. Ảnh: Đức Hùng

Trong thời gian chưa tiêm vaccine, bạn nên chú trọng các biện pháp phòng bệnh. Mưa bão sẽ khiến không khí ẩm thấp, môi trường dễ phát sinh nấm mốc, vi khuẩn, virus nên nguy cơ mắc các bệnh hô hấp tăng cao. Do đó, gia đình nên vệ sinh tay thường xuyên, sử dụng máy lạnh hoặc quạt hợp lý, hạn chế bị ướt mưa. Việc này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, RSV, phế cầu, não mô cầu, sởi, thủy đậu, quai bị, rubella...

Môi trường sống cũng cần vệ sinh thường xuyên, dọn dẹp rác thải và xử lý ao tù, nước đọng sau mưa để ngăn muỗi sinh sản, phòng các bệnh sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, Chikungunya... Mọi người cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước lũ để giảm nguy cơ bị lây truyền các bệnh lây qua vết thương hở như uốn ván. Nếu cần xử lý môi trường, người dân cần có găng tay và các phương tiện bảo hộ lao động, nhằm tránh bị thương trong quá trình dọn dẹp.

Gia đình nên chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đủ dùng trong những ngày mưa bão. Tuy nhiên, mọi người đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi, dùng thực phẩm tươi, nước sạch để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, mắc tả, thương hàn, rota virus, viêm gan A.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC