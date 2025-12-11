Chưa tháo dỡ trạm thu phí quốc lộ 51 vì 'ngân hàng không đồng ý'

Sau gần 3 năm dừng thu phí, trạm BOT quốc lộ 51 qua Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chưa thể tháo dỡ do là tài sản ngân hàng, cần sự đồng ý, theo nhà đầu tư.

Nội dung vừa được Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - nhà đầu tư) gửi Cục Đường bộ cùng các sở ngành liên quan ở TP HCM và Đồng Nai, để phản hồi về yêu cầu tháo dỡ các trạm thu phí thuộc dự án mở rộng quốc lộ 51.

Trong phạm vi dự án hiện có ba trạm: T1, T2 trên địa bàn Đồng Nai và T3 ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hiện thuộc TP HCM. Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đề nghị các bên liên quan tháo dỡ trạm thu phí trước 25/12 để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn trên quốc lộ 51. Động thái này được đưa ra do hoạt động thu phí đã dừng từ lâu, song trạm chưa được tháo dỡ gây ra tình trạng xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường.

Trạm thu phí thuộc dự án mở rộng quốc lộ 51 qua Đồng Nai đã dừng hoạt động. Ảnh: Phước Tuấn

Phản hồi yêu cầu trên, BVEC cho biết dự án BOT quốc lộ 51 đưa vào khai thác tháng 4/2013. Sau đó, trong quá trình đàm phán để quyết toán vốn đầu tư và tính toán phương án tài chính giữa các bên liên quan, dự án còn một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 13/1/2023, hoạt động thu phí tạm dừng theo yêu cầu của Cục Đường bộ.

Bị tạm ngưng thu phí, công ty cho biết không có nguồn duy tu, bảo trì tuyến đường, đồng thời đề cập đang gặp khó khăn như: chưa hoàn vốn cho các cổ đông khoảng 307 tỷ đồng, chưa trả xong phần nợ vay ngân hàng với dư nợ gốc còn lại 470 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho phần dư nợ vay nêu trên là quyền thu phí ba trạm trên quốc lộ 51, hình thành từ tài sản đầu tư xây dựng dự án. Do chưa xong nghĩa vụ trả nợ, việc tháo dỡ trạm thu phí hoặc làm thay đổi tài sản đảm bảo, BVEC phải xin ý kiến từ ngân hàng.

Nhà đầu tư cho biết sau khi hỏi ý kiến các nhà băng, BIDV Đồng Nai – ngân hàng đầu mối – trả lời rằng việc tháo dỡ hoặc thay đổi bất kỳ hạng mục nào của trạm thu phí phải có sự chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức tài trợ. Nếu tự ý thực hiện sẽ bị xem là xâm phạm tài sản, có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời hạn tháo dỡ trạm và mong các cơ quan liên quan tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Hướng tuyến quốc lộ 51. Đồ họa: Đăng Hiếu

Quốc lộ 51 là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM và Đồng Nai. Do đường bị quá tải và xuống cấp, năm 2009, BVEC được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km trên quốc lộ, tổng đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4/2013. Thời gian thu phí dự kiến 20 năm 6 tháng và kết thúc vào 12/1/2030.

Lưu lượng xe tăng gấp nhiều lần so với dự tính khiến thời gian thu phí kết thúc sớm hơn phương án tài chính ban đầu. Tuy nhiên, từ khi dừng thu phí tháng 1/2023 đến nay, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về "sở hữu toàn dân".

Sự chậm trễ này khiến tuyến đường xuống cấp, thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn. Đặc biệt, các trạm thu phí chưa được tháo dỡ tiếp tục thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phước Tuấn - Giang Anh