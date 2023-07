Kiến nghị cấp bách sửa mặt đường quốc lộ 51

Đơn vị quản lý kiến nghị cấp bách sửa 17.000 m2 mặt đường quốc lộ nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu bởi trên tuyến dày đặc "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đề xuất được Khu Quản lý đường bộ IV nêu trong công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam ngày 22/7. Lý do là sau khi tạm dừng thu phí, lượng xe qua lại quá đông, cộng với trời mưa nhiều khiến mặt đường quốc lộ 51 hư hỏng, các vạch sơn bị mòn mờ.

Dự án BOT quốc lộ 51 dài hơn 72 km nối Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, đã khai thác từ tháng 4/2013. Từ ngày 13/1, tuyến đường đã tạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam. Ngay sau đó, chủ đầu tư đã thông báo tạm ngưng duy tu, bảo trì tuyến đường.

Mặt đường quốc lộ 51 qua phường Long Bình Tân xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Phước Tuấn

Tuyến đường này có công suất thiết kế 12.000 lượt xe một ngày đêm. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, lưu lượng xe trên tuyến đã tăng khoảng 32.000 lượt xe, dịp cao điểm lên đến 48.000 lượt một ngày đêm. Trước đây kẹt xe chỉ xảy ra vào dịp lễ, cuối tuần thì nay ngày thường cũng xuất hiện.

Ngoài lượng xe tăng gấp 3-4 lần, tình trạng ngập nước, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, cộng với xe ben chở vật liệu chạy mật độ dày đặc, không che chắn, để đá rơi xuống đường, bụi bay mù mịt luôn là nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua quốc lộ này.

Ngoài sửa chữa các đoạn hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ IV cũng kiến nghị xử lý các điểm đen tai nạn trên quốc lộ 51 như các ngã ba: đường chuyên dùng tại phường Phước Tân, Nam Cao vào sân gorl Long Thành, khu công nghiệp Mỹ Xuân A và nút giao đường Hàm Nghi.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai là một trong 7 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ tính riêng năm ngoái, tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết, 10 người bị thương.

Nguyên nhân ngoài ý thức của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao thì còn có bất cập về hạ tầng giao thông và mật độ xe đầu kéo, xe tải đông đúc.

Phước Tuấn