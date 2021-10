Chưa bỏ quy định cần giấy xét nghiệm khi đi máy bay

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, quy định người dân cần xét nghiệm Covid-19 khi đi máy bay, tàu hỏa, xe khách vẫn được áp dụng đến hết ngày 20/10.

Trong văn bản hướng dẫn các địa phương đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Tối 14/10, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trước đó của Bộ, đảm bảo thống nhất để có căn cứ đánh giá, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, quy định người dân cần xét nghiệm khi đi máy bay, tàu hỏa, xe khách vẫn được áp dụng đến hết giai đoạn thí điểm khôi phục vận tải hành khách (20/10).

Bộ Giao thông Vận tải sẽ sơ kết, đánh giá tình hình giai đoạn thí điểm để xem xét bổ sung, thay thế và ban hành hướng dẫn mới phù hợp với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính Phủ.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy.

Đầu tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải hành khách 5 lĩnh vực, sau đó cụ thể hoá bằng 3 quy định để khôi phục hàng không, đường sắt và đường bộ. Lúc này, tất cả quy định của ngành giao thông đều xin ý kiến và tiếp thu hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Quan điểm là làm thận trọng, có lộ trình và thí điểm đến ngày 20/10, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra những tiêu chí, điều kiện về hành khách rất chặt chẽ để đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch", đại diện Bộ nói.

Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính. Khách đi tàu từ vùng nguy cơ cao cũng phải xét nghiệm và tiêm đủ liều, khách từ vùng nguy cơ thấp cần xét nghiệm. Quy định với người dân đi xe khách liên tỉnh cũng tương tự.

Ngày 14/10, cả nước có 25 địa phương đã thống nhất mở tuyến xe khách liên tỉnh là Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, TP HCM, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, KonTum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, KonTum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang.

Ngành hàng không thực hiện 12 chuyến bay khứ hồi với 1.843 khách đi các địa phương, trong đó từ TP HCM có 10 chuyến bay đến các địa phương, từ Hà Nội có 3 chuyến bay đến TP HCM, Đà Nẵng, Điện Biên.

Ngoài ra, có 3 chuyến bay từ TP HCM đi các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa dời lịch bay do ảnh hưởng của bão; các chuyến Đà Nẵng đi Cần Thơ, Đăk Lăk; từ TP HCM đi các tỉnh Cà Mau, Rạch Giá; từ Thanh Hóa đi Lâm Đồng, không thực hiện do ít khách.

Đoàn Loan