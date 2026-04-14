Chưa bán được nhà vì xin giấy chứng nhận độc thân nhiêu khê

Chuyển khẩu vào TP HCM gần 10 năm, tôi vẫn phải về Thái Bình xin giấy chứng nhận độc thân.

Tôi rất đồng tình với ý kiến Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch. Tôi đã trải nghiệm qua việc xin giấy chứng nhận độc thân và thực sự mệt mỏi.

Bản thân tôi quê ở Thái Bình, vào TP HCM từ năm 2009. Năm 2019 tôi chuyển hộ khẩu nhà chị gái tại một quận của thành phố. Do nhu cầu mua bán nhà cửa, tôi thường xuyên phải xin giấy, mỗi lần đi lại rất mất thời gian.

Đỉnh điểm là gần đây, tôi chuyển khẩu về một phường thuộc quận 2 (cũ), khi đi xin giấy tờ độc thân, họ yêu cầu tôi phải xin xác nhận từ Thái Bình và cả ở quận trước kia tôi chuyển khẩu vào.

Tôi thắc mắc tại sao phải xin ở tận Thái Bình, cả nhà tôi đã chuyển vào TP HCM từ năm 2009 (2019 thì chuyển hộ khẩu), và để xin được nhập khẩu và xin xác nhận độc thân, đã phải nộp xác nhận ở Thái Bình là chưa kết hôn rồi. Vậy mà họ vẫn không chịu, yêu cầu tôi làm giấy chứng nhận độc thân cả hai nơi.

Đến nay đã gần hai tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa cấp giấy. Tôi muốn bán nhà mà không được vì thiếu giấy chứng nhận độc thân. Nộp giấy tờ để làm sổ đỏ cũng không được luôn. Tôi nghĩ nội dung này hoàn toàn có thể cập nhật trên VnEID, tại sao phải gây khó dễ như vậy?

Thảo luận dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sáng 11/4, đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh, chuyên trách đoàn Nghệ An, cho biết dự thảo đang đưa xác nhận tình trạng hôn nhân - như độc thân, đã kết hôn, ly hôn - thành một nội dung đăng ký hộ tịch. Ông đề nghị bỏ quy định này. Nguyên nhân là thông tin tình trạng hôn nhân của cá nhân đã được ghi nhận và tích hợp trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thống nhất trên toàn quốc. Việc tiếp tục yêu cầu người dân xin giấy xác nhận riêng dẫn tới phát sinh thêm một thủ tục hành chính, trong khi dữ liệu đã có sẵn. Giải trình về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng việc xác nhận tình trạng hôn nhân là cơ quan đăng ký hộ tịch cấp văn bản theo yêu cầu, nhằm cung cấp thông tin phục vụ các giao dịch dân sự và thủ tục hộ tịch. Không đồng tình, đại biểu Trần Nhật Minh dẫn Nghị định 123/2015, cho biết giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn 6 tháng và chỉ sử dụng cho một mục đích cụ thể ghi trong giấy. Vì vậy, đây không phải là giấy tờ nhân thân có giá trị lâu dài như giấy khai sinh hay giấy chứng nhận kết hôn. Ông cho rằng quy định này khiến người dân phải đi xin lại giấy nếu quá hạn hoặc thay đổi mục đích sử dụng, làm tăng chi phí thời gian và công sức, đặc biệt trong các giao dịch như mua bán nhà đất, vay vốn hoặc hoàn thiện hồ sơ hành chính khác. Trong khi đó, các thông tin về kết hôn, ly hôn hay hủy hôn nhân đều có thể khai thác trực tiếp từ hệ thống dữ liệu hộ tịch, không cần thêm một bước xác nhận bằng giấy.

