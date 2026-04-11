Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh đề nghị không quy định xác nhận tình trạng hôn nhân vào đăng ký hộ tịch nhằm giảm giấy tờ, tránh phát sinh thủ tục khi người dân thực hiện các giao dịch dân sự.

Thảo luận dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sáng 11/4, đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh, chuyên trách đoàn Nghệ An, cho biết dự thảo đang đưa xác nhận tình trạng hôn nhân - như độc thân, đã kết hôn, ly hôn - thành một nội dung đăng ký hộ tịch. Ông đề nghị bỏ quy định này.

Nguyên nhân là thông tin tình trạng hôn nhân của cá nhân đã được ghi nhận và tích hợp trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thống nhất trên toàn quốc. Việc tiếp tục yêu cầu người dân xin giấy xác nhận riêng dẫn tới phát sinh thêm một thủ tục hành chính, trong khi dữ liệu đã có sẵn.

Giải trình về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng việc xác nhận tình trạng hôn nhân là cơ quan đăng ký hộ tịch cấp văn bản theo yêu cầu, nhằm cung cấp thông tin phục vụ các giao dịch dân sự và thủ tục hộ tịch.

Không đồng tình, đại biểu Trần Nhật Minh dẫn Nghị định 123/2015, cho biết giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn 6 tháng và chỉ sử dụng cho một mục đích cụ thể ghi trong giấy. Vì vậy, đây không phải là giấy tờ nhân thân có giá trị lâu dài như giấy khai sinh hay giấy chứng nhận kết hôn.

Ông cho rằng quy định này khiến người dân phải đi xin lại giấy nếu quá hạn hoặc thay đổi mục đích sử dụng, làm tăng chi phí thời gian và công sức, đặc biệt trong các giao dịch như mua bán nhà đất, vay vốn hoặc hoàn thiện hồ sơ hành chính khác.

Trong khi đó, các thông tin về kết hôn, ly hôn hay hủy hôn nhân đều có thể khai thác trực tiếp từ hệ thống dữ liệu hộ tịch, không cần thêm một bước xác nhận bằng giấy.

Đại biểu Trần Nhật Minh (chuyên trách đoàn Nghệ An) phát biểu sáng 11/4. Ảnh: Hoàng Phong

Đối với lập luận của cơ quan soạn thảo về trường hợp "hôn nhân thực tế" cần xác minh do không có trong cơ sở dữ liệu, đại biểu Minh cho rằng cách hiểu này chưa phù hợp với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Theo luật, quan hệ hôn nhân chỉ được xác lập sau khi đăng ký kết hôn, còn việc nam nữ chung sống mà không đăng ký chỉ được coi là "chung sống như vợ chồng", không phải là quan hệ hôn nhân. Do đó, việc xác nhận tình trạng hôn nhân để áp dụng cho các trường hợp này là chưa phù hợp về mặt thuật ngữ pháp lý.

Từ các phân tích trên, đại biểu Trần Nhật Minh tiếp tục đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc không quy định xác nhận tình trạng hôn nhân trong nội dung đăng ký hộ tịch của dự thảo luật, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời giảm thủ tục cho người dân và giảm áp lực giải quyết hồ sơ tại cấp cơ sở.

Theo quy định hiện hành, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường được yêu cầu khi đăng ký kết hôn, mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản để xác định tài sản riêng hoặc chung, vay vốn ngân hàng, cũng như thực hiện các thủ tục như nhận con nuôi, làm hồ sơ đi nước ngoài hoặc đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội.

Sơn Hà