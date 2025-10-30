Chủ xe điện VinFast VF 7 vượt hơn 50.000 km đến châu Phi

Khởi hành từ Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Hải (Kar) thực hiện chuyến đi xuyên lục địa Á -Âu - Phi một mình trong gần 5 tháng, sử dụng mẫu ôtô thuần điện VinFast VF 7.

Ngày 25/10, chủ nhân chiếc VinFast VF 7 bắt đầu thực hiện hành trình hơn 50.000 km đi qua khoảng 30 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu và châu Phi. Hành trình được anh Hải Kar coi là "thử thách tối thượng" dành cho bất kỳ mẫu xe thuần điện nào.

Anh Hải Kar (phải) trước chuyến khởi hành từ Hà Nội. Ảnh: Thế Vinh

Từ Việt Nam, hành trình của vị chủ xe này sẽ đi qua Lào, Trung Quốc, Mông Cổ và đến Nga. Từ Nga, tùy theo điều kiện thực tế và thời tiết, anh dự định sẽ qua Estonia để đến các nước Bắc Âu – Tây Âu, hoặc qua Gruzia để vào châu Âu. Theo lịch trình của anh, các quốc gia dự kiến sẽ đi qua gồm: Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Croatia, Bosnia... và một số nước Đông Âu khác.

Sau đó, anh dự kiến sẽ đến các nước tại châu Phi, kết thúc ở Morocco và trở về Việt Nam.

Chuyến đi của vị chủ xe này cùng chiếc VF 7 là hành trình chưa từng ai thực hiện với ôtô điện VinFast, đặc biệt trên hành trình kéo dài qua nhiều châu lục, đa dạng điều kiện đường sá và các miền khí hậu khắc nghiệt. Anh cho biết, đây là chuyến đi được ấp ủ từ nhiều năm trước. Thậm chí khi mua xe hồi tháng 4, anh đã thử thách chiếc VF 7 qua hơn 30.000 km khắp Việt Nam, để tự kiểm chứng khả năng và giới hạn của xe trước chuyến xuyên lục địa.

Nắp capo chiếc VF 7 Plus gắn những địa danh sẽ đi qua. Ảnh: Quang Anh

Chiếc VF 7 của anh là phiên bản Plus, trang bị động cơ điện công suất 349 mã lực, sức kéo 500 Nm và dẫn động hai cầu. Xe có tầm di chuyển tối đa 430 km một lần sạc đầy. Trước khi khởi hành, vị chủ xe đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch, lộ trình cho chuyến đi, bao gồm vấn đề sạc pin xe điện tại các quốc gia sẽ đi qua. Anh cũng chuẩn bị trước bộ sạc nhanh, sạc chậm, các bộ chuyển đổi và cả máy phát điện phòng trừ những trường hợp khẩn cấp.

Vị chủ xe cùng chiếc VinFast VF 7 ở Trung Quốc. Ảnh: Hải Kar

Về chiếc xe, anh chỉ lắp thêm các trang bị cơ bản phục vụ chuyến đi dài ngày, bởi cho rằng xe nguyên bản là phù hợp nhất với hành trình. Các trang bị được lắp thêm trên chiếc VF 7 Plus gồm: bộ giá nóc, vành kích thước nhỏ hơn nguyên bản, lốp "béo" hơn để phù hợp đa dạng điều kiện đường trong chuyến đi. Ngoài ra, vị chủ xe lắp thêm bộ tời, xích bọc lốp chuyên dụng khi đi đường tuyết.

Trước chuyến đi này, anh Hải Kar từng thực hiện chuyến xuyên ASEAN với chiếc VF 3; từ Việt Nam đến Tân Cương (Trung Quốc); hay xuyên Bờ Đông – Tây nước Mỹ bằng xe phân khối lớn. Tại Việt Nam, nhiều chủ xe điện VinFast cũng nhiều lần thực hiện các hành trình lớn, như xuyên 5 nước ASEAN của nhóm chủ xe VF 9, Việt Nam – Tây Tạng (Trung Quốc) của các chủ xe VF 8...

Dự kiến, anh Hải Kar cùng chiếc VF 7 sẽ thực hiện hành trình trong khoảng 4,5 tháng và quay về Việt Nam vào tháng 2/2026. Hiện, anh đã di chuyển tới Côn Minh (Trung Quốc).

Quang Anh